PMA apreende 88 kg de pescado e autua oito turistas paranaenses em R$ 8 mil por transporte de pescado ilegalmente

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização de prevenção à pesca predatória, na operação Pesque Legal, realizada pela PMA, SEMAGRO e IMASUL, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS), uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana abordou ontem (13) no início da noite no Posto da PMA na BR 262, no Buraco das Piranhas, um veículo ônibus onde estavam oito turistas paranaenses, residentes em Paiçandu (PR), que transportavam ilegalmente em um frízer no bagageiro do ônibus, 88 kg de pescado, que eles tinham capturado no rio Paraguai na região de Porto Jofre.

Os pescadores não tinham efetuado a vistoria e o lacre obrigatório para o transporte. Havia pescado beneficiado, o que é proibido antes de se fazer a vistoria, no sentido de se evitar o beneficiamento de peixes fora da medida, ou capturados com petrechos proibidos. O pescado e o frízer foram apreendidos.

Os infratores foram autuados administrativamente por transporte de pescado sem a Guia de Controle de Pescado (GCP) e foram multados em um total de R$ 8.060,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas de Corumbá.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

(Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500– 99905-7763 (vivo – Whats App) 99106-8628 (claro) – 98171-4270 (tim)

Galeria de Imagens: PMAMS