Veneza leiloará jazigos antigos para aumentar receita

Em busca de novas receitas, assim como a maioria das cidades de uma Itália ainda em crise, a Prefeitura de Veneza decidiu leiloar 17 propriedades situadas no cemitério de San Michele, local de repouso eterno onde só é possível chegar de barco.

Além de jazigos, a lista de bens à venda inclui seis capelas privadas que, com seus vitrais e mosaicos de época, abrigaram no passado nobres famílias venezianas. Esses locais estavam com suas concessões vencidas e serão repassados a quem puder pagar quantias que vão de 192 mil a 335 mil euros (de R$ 716 mil a R$ 1,25 milhão).

Os valores foram definidos com base nas características do jazigo e em sua posição no cemitério de San Michele, que abriga, entre outros, os restos mortais do poeta norte-americano Ezra Pound, do jogador franco-argentino Helenio Herrera e do compositor russo Igor Stravinsky.

A concessão será válida por 99 anos e, antes do leilão, os jazigos e capelas deteriorados serão restaurados pelo poder público. A Prefeitura de Veneza estima arrecadar 2 milhões de euros, valor que será usado para recuperar os cemitérios da cidade, hoje governada pelo empresário Luigi Brugnaro, que vem buscando formas alternativas de aumentar suas receitas.