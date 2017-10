Sobe para 108 número de policiais militares mortos no Rio

Mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro. O sargento Jorge da Silva Brandão, que estava de folga, trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora da Mangueira, na Zona Norte da capital fluminense.

O policial estava com um empresário quando foi alvo de um assalto próximo a Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo o delegado responsável pela investigação do crime Luis Otávio Franco, tudo indica que o agente foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte.

O sepultamento do agente acontece neste sábado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Desde o início do ano, 108 policiais militares foram mortos no Rio de Janeiro.

EBC