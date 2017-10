Na Trilha da História: Livro revela ligação histórica da música com a mídia no Brasil

Olá, eu sou a Isabela Azevedo e começa agora mais uma versão reduzida do Na Trilha da História! Nosso entrevistado é Clodo Ferreira, músico e professor da Universidade de Brasília. Ele lançou recentemente o livro “Comunicação e Música”, que explica a relação entre gêneros musicais brasileiros do século XX e a atuação dos veículos de comunicação nos processos de produção e distribuição musical.

Este episódio foi gravado no Venâncio Shopping, em Brasília, com a participação do público e com o nosso entrevistado interpretando as canções ao lado dos filhos João e Pedro Ferreira. Clodo e eu começamos nosso papo falando sobre as primeiras músicas registradas e gravadas no Brasil.

Sonora: “Essa música urbana começou no início do século XX quando começaram a gravar discos. Até então, a música não tinha autor, ninguém se interessava por esses aspectos. No começo do século, foi gravado o primeiro disco do Brasil e a música tem um estilo chamado ‘lundu’, um estilo que hoje em dia caiu um pouco, mas vocês vão ver que ele está eternamente na história brasileira.”

Em seguida, Clodo falou sobre a Era do Rádio, que revelou grandes cantores e o baião de Luiz Gonzaga.

Sonora: “O samba era o grande estilo, mas teve uma coisa interessante que foi no meio desse samba da década de 30/40 surgiu o baião como música brasileira. O baião chegou com Luiz Gonzaga e ele chegou de uma forma muito forte. Não é que ele envelheceu o samba. Mas o Brasil deixou de ser só samba e descobriu o Nordeste também.”

O músico e professor da UnB passou a falar, então, sobre o final da década de 50 e a década de 60, quando o Brasil conheceu a Bossa Nova.

Sonora: “Quando se foi construir Brasília, surgiu uma necessidade coletiva de uma trilha musical pra esse Brasil mais moderno. E ficou claro que a Bossa Nova seria essa música. É um gênero sofisticado, não tem dança, é belíssimo e introduziu o sussurro.”

Clodo Ferreira ainda falou sobre Jovem Guarda, Música Regional e novos gêneros da música brasileira. Para conferir, ouça o programa completo! Ele está disponível em radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser enviar uma sugestão de tema pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem!

