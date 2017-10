PRF apreende quase quatro mil produtos contrabandeados do Paraguai

Motorista ofereceu dinheiro aos policiais, e foi preso por corrupção ativa e descaminho

14 OUT 2017 – 13h:00 – Por Redação – JPNews

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (13), celulares, eletrônicos, brinquedos, vestuários e pacotes de essência para narguile. Os produtos estavam em um caminhão, que iria para São Paulo (SP). Ao todo, quase quatro mil unidades de produtos contrabandeados foram apreendidas. Um homem foi preso.

De acordo com a polícia, a abordagem aconteceu na rodovia BR- 262, em Água Clara. O caminhão era conduzido por um homem, de 38 anos, que estava acompanhado de um passageiro, de 42. No compartimento de carga do caminhão, atrás de caixas, móveis velhos e colchões, os policiais encontraram três mil aparelhos celulares, 600 pacotes de essência de narguile, 10 unidades de eletrônicos (impressoras, notebook, vídeo game), dez fardos de brinquedos e 30 fardos de vestuários sem nenhuma documentação.

Ainda segundo a PRF, o motorista teria oferecido R$ 13.500,00 para os agentes não efetuarem a apreensão do veículo e da carga. Em razão disso, ele foi preso por corrupção ativa e descaminho.

O suspeito afirmou que deixou o caminhão para ser carregado em Campo Grande e levaria até São Paul, onde receberia pelo transporte. O caminhão, juntamente com os produtos apreendidos, foi encaminhado para a Receita Federal de Três Lagoas. O motorista e o passageiro foram levados para a Delegacia de Polícia Federal, também em Três Lagoas.