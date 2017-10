Motorista invade preferencial e colide carro com caminhonete em Campo Grande

Acidente aconteceu na avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande

14 OUT 2017 – Por GLAUCEA VACCARI – 14h:31 – Correio do Estado

Veículos colidiram e foram parar no canteiro central – Bruno Henrique / Correio do Estado

Um carro de passeio e uma caminhonete colidiram, na tarde de hoje, na avenida Ministro João Arinos, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

De acordo com informações de testemunhas, condutor da caminhonete Amarok seguia pela avenida Ministro João Arinos, sentido centro, e a condutora do Ford Ka, que saiu de uma rua no Jardim Panorama para abastecer o veículo no posto localizado na avenida, teria entrado na preferencial, provocando o acidente.

Caminhonete não teve tempo de desviar e houve a colisão. Com o impacto, veículos foram parar no canteiro central e colidiram em uma palmeira, que foi arrancada.

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, que tiveram ferimentos considerandos leves.

FALTA DE SINALIZAÇÃO

Moradora do Jardim Panorama, a técnica de enfermagem Ana Maria dos Santos Lima disse ao Portal Correio do Estado que falta sinalização no local. Segundo ela, moradores do bairro e regiões próximas tem dificuldades para acessar a avenida.

“Não tem sinalização, não tem quebra mola e os motoristas fazem a avenida de BR, passam em alta velocidade. A gente quer abastecer no posto, que é o mais próximo da região, e não pode porque falta rotatória e sinalização e tem que ficar esperando uma oportunidade de passar”, disse.

Segundo ela, já foram feitas várias reclamações pedindo por sinalização no local, que não foram atendidas. Ana Maria afirma que já perdeu cinco amigos em acidentes ocorridos no local.

* Colaborou Bruno Henrique