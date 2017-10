Com Neymar discreto, lateral tem dia de herói e salva PSG nos acréscimos

14 OUT 2017 – Por Folhapress – 18h:00 – Correio do Estado

Neymar em jogo hoje – Reprodução/Globoesporte

A vitória por 2 a 1 com o Dijon, neste sábado (14), deixa claro que o Paris Saint-Germain de Neymar e cia. ainda está em construção. O líder do Campeonato Francês começou sonolento e só melhorou na meia hora final, quando chegou ao gol com Meunier. Jeannot empatou nos minutos finais com um dos gols mais bonitos da temporada, mas Meunier, de novo, teve dia de herói ao marcar nos acréscimos.

O time de Paris mantém campanha quase perfeita, com 25 pontos em nove rodadas, seis à frente do vice Monaco. Nesta quarta-feira (18), no entanto, a visita ao Anderlecht vale pela Liga dos Campeões, torneio no qual o PSG busca a terceira vitória em três jogos na fase de grupos. O Dijon, por outro lado, tem semana livre até encarar o Metz no sábado (21).

Neymar esteve muito abaixo do que pode render. Foi discreto principalmente no primeiro tempo, quando sofreu sete desarmes e só teve maior destaque ao cometer falta desnecessária que lhe rendeu cartão amarelo. Depois melhorou, a exemplo do PSG como um todo. Em uma finalização dele, o goleiro Reynet deu rebote para Meunier fazer 1 a 0.

Poupado, Cavani fez falta no comando de ataque. Mbappé, seu substituto no comando de ataque, perdeu trêschances claríssimas que o uruguaio não costuma desperdiçar. Ao todo, o Paris Saint-Germain teve dificuldades para criar: em todo o primeiro tempo, a única finalização perigosa foi uma falta cobrada por Dani Alves no travessão.

Depois do intervalo a situação melhorou: o ataque se acertou, trocou passes rápidos e criou muito mais. Em uma das triangulações pela esquerda, Reynet deu rebote após chute de Neymar, e Meunier aproveitou. Uma bobeira defensiva resultou no empate do Dijon nos minutos finais, mas o lateral voltou a marcar pouco depois para garantir a vitória.