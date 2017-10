Avião cai na Costa do Marfim e quatro morrem

14 OUT 2017 – Por Folhapress – 17h:00 – Correio do Estado



A aeronave, com motores à hélice, caiu no mar logo após a decolagem, próximo ao aeroporto internacional de Abidjã, a maior cidade do país africano.

Equipes de resgate rapidamente removeram dois corpos do avião e outros dois podiam ser vistos em meio aos destroços.

Segundo um porta-voz da gerência do aeroporto, foram resgatados seis feridos, sendo dois deles com gravidade. Os quatro mortos eram moldávios e, os feridos, dois moldávios e quatro franceses.

Até a conclusão desta edição, não se sabia exatamente o número de pessoas a bordo da aeronave.

O acidente ocorreu durante uma forte tempestade, o que prejudicou o trabalho dos socorristas.

Segundo seguranças, a aeronave levava carga para o exército francês, que tem o aeroporto de Abidjã como base logística.