Vítima pula de carro em movimento e sequestrador é preso pela Rotai

Um comparsa do criminoso conseguiu escapar.

Um sequestro relâmpago foi registrado na madrugada deste domingo (15) em Três Lagoas. Um homem foi preso e outro conseguiu fugir depois de render a vítima que foi obrigada a levar os bandidos a uma agência bancária.

Segundo as primeiras informações obtidas pela reportagem, por volta das 01h um homem foi feito refém por dois desconhecidos que armados com uma faca e com uma pistola de brinquedo obrigaram a vítima a ficar deitada no banco traseiro do próprio veículo.