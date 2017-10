 Festival de Forró da Chapada homenageia o Rei do Baião

Luiz Gonzaga foi homenageado durante a segunda noite de shows do Festival de Forró da Chapada, em Mucugê. Todos os artistas que tocaram no palco principal da festa, na Praça do Garimpeiro, executaram canções que foram imortalizadas pelo rei do baião.

A música Asa Branca foi tocada em diversos momentos, tendo como destaque quando o gaúcho Renato Borghetti e Targino Gondim fizeram um dueto, levando a multidão ao êxtase.

Borghetti, que está com a agenda de shows lotada neste fim de semana prolongado, abriu seu show com a tradicional “Milonga para as missões”. Em seguida, ele só faltou fazer chover com a sua gaita, que no Nordeste é conhecida como sanfona de oito baixos. No fim da sua apresentação, o gaúcho presenteou Targino com um instrumento produzido em sua fábrica, no Rio Grande do Sul. “A gente não vende essa gaita, a gente produz para que crianças pobres tenham na música uma perspectiva de vida”, disse o artista que foi aplaudido pelo público que lotou a praça.

Pouco antes de Renato Borghetti, se apresentaram Forró do Taz e Eloísa Olinto, que encantou a galera. Com grande presença de palco, repertório de primeira e muita musicalidade, a paraibana fez sua estreia em terras baianas. “É a primeira vez que canto aqui e eu me surpreendi com a grandeza do festival”, disse.

Adelmário Coelho também passou pelo palco e fez um show à parte, com canções de seus álbuns em homenagem ao Trio Nordestino e músicas de Jorge de Altinho e Petrúcio Amorim. Após a apresentação, Adelmário enfrentou o grande assédio dos fãs que o interceptaram diversas vezes para fazer fotos, inclusive no hotel onde estava hospedado.

O sergipano Mestrinho trouxe para o festival a musicalidade de Luiz Gonzaga em novos arranjos e também fez uma grande noite. Canções autorais também fizeram o público alternar entre a dança e o olhar atento à performance do artista no palco.

Verlando Gomes fez uma apresentação dançante e trouxe sucessos como Cometa Mambembe e músicas que fizeram sucesso na voz de Flávio José.

Já Hugo Luna mostrou porque se chama A Majestade do Forró e mandou ver com músicas que levaram os fãs a improvisarem uma quadrilha junina na praça. Apesar do clima de São João, o artista chamou a atenção e disse que forró é música pro ano inteiro.

Rony Barbosa e Trio Aconchego finalizaram o segundo dia de festa.

FOTOS GABRIEL CARVALHO

Galeria de Imagens: Gabriel Carvalho