PMA prende dois pescadores pescando com petrecho proibido do tipo covo

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Dourados, que trabalham na operação Pesque Legal, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS), realizavam fiscalização no rio Dourados e prenderam ontem (14) no final da tarde, dois pescadores por pescar utilizando petrecho proibido (covo). Os infratores, de 31 e 46 anos, residentes em Dourados foram presos, quando armavam no rio um petrecho do tipo armadilha denominado covo (petrecho proibido).

Os infratores iniciavam a pescaria e não tinham capturado pescado. Os pescadores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de detenção. Cada pescador também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 700,00.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500– 99905-7763 (vivo – Whats App) = 99106-8628 (claro Whats App) – 98171-4270 (TIM)