Giro das Profissões reunirá mais de mil alunos do ensino médio nesta terça-feira

Evento contará com informações sobre mercado de trabalho, testes vocacionais e outras atividades para ajudar alunos na escolha da carreira

Nesta terça-feira, a partir das 8h30, mais de mil alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de Campo Grande participarão do Giro das Profissões da Anhanguera, projeto institucional que visa tirar dúvidas sobre as principais profissões e ajudar os futuros vestibulandos no processo de escolha da carreira.

Durante a edição, os estudantes farão um tour pelas instalações e laboratórios da unidade, onde poderão interagir com o ambiente universitário, conhecer as graduações disponíveis, tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho com os coordenadores dos cursos, e ainda participar de testes vocacionais e atividades recreativas. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.



AGENDA

Anhanguera | Giro de Profissões



Data: 17 de outubro

Horário: das 8h30 às 11h30; das 19h30 às 21h30

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Av. Gury Marques, 3.203 – Chácara das Mansões – saída para SP

Informações: (67) 3345-6144/ 3345-6140 / 3345-6153



