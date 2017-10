PMA autua homem de 65 anos por maus-tratos ao envenenar cadela de vizinho

Campo Grande (MS) – Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Jardim recebeu denúncias de um morador de Guia Lopes da Laguna, de que um vizinho teria envenenado seu animal de estimação. A PMA foi ao local hoje (14) no início da tarde e verificou que a cadela, de nome Chaquira, apesar de ter recebido atendimento veterinário e medicamento contra veneno, ainda se encontrava babando muito.

Os policiais foram até a residência do acusado de 65 anos, o qual afirmou que fez uso dos venenos FENÔMENO BROMADIOLONE 0,005%(veneno para rato) e KELLDRIN-SC25 (veneno para baratas, moscas e formiga), porém, segundo ele, o envenenamento do animal se deu de forma acidental. Entretanto, em frente à residência do acusado foram encontrados pedaços de carne com corante vermelho, que caracteriza a cor predominante do veneno FENÔMENO.

O infrator foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500,00.

