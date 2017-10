PMA autua dois pescadores por pesca ilegal no rio Miranda e apreende 56 anzóis de galho

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Bonito, que trabalham na operação Pesque Legal, realizada pela PMA, SEMAGRO e IMASUL, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS) realizaram fiscalização ontem (13) e hoje (14) no município, no rio Miranda e autuaram dois pescadores por pescarem sem licença ambiental e apreenderam 56 anzóis de galho (petrecho proibido).

Um infrator (41), residente em Dourados, pescava na região próxima ao Pesqueiro do Rei e havia capturado um exemplar de peixe da espécie pacu, pesando 3 kg. O peixe estava vivo em um puçá dentro do rio e foi solto. Outro pescador (58), residente em São Paulo (SP) pescava na região da Ponte do Ariranha e ainda não havia capturado nenhum pescado. Foram apreendidas duas carretilhas com varas com os pescadores.

Os infratores foram autuados administrativamente e multados em R$ 300,00 cada um. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa.

Durante a operação foram abordadas várias embarcações e todos os demais pescadores respeitavam a legislação. Também foram retirados 56 anzóis de galho que estavam armados no rio.

