Ramboll é eleita “Melhor Consultoria Ambiental” e “Melhor Especialista em Avaliação de Passivos Ambientais” de 2017

A empresa, que é uma consultoria internacional de engenharia, projetos e gestão empresarial, presta serviços aos setores público e privado e foi escolhida nas duas categorias pelos leitores e formadores de opinião pesquisados pela Latin America News

A Ramboll, consultoria multinacional especializada em engenharia e projetos multidisciplinares, acaba de ser premiada com o “Brazilian Excellence Award 2017”, promovido pela revista e portal Latin America News, nas categorias “Melhor consultoria ambiental e especialista na avaliação de responsabilidade ambiental”.

Fundada em 1945, a Ramboll tem presença global, especialmente no Norte da Europa, Reino Unido, Américas do Norte e do Sul, Europa Continental, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Conta com 13.000 profissionais distribuídos em 35 countries e mais de 300 escritórios.

“A Ramboll é uma companhia com fortes valores que enfatizam a conformidade com padrões éticos, responsabilidade social e a satisfação de seus colaboradores. Nossas soluções auxiliam as empresas a enfrentar os desafios apresentados pelas tendências contemporâneas. Para isso, adotamos abordagens holísticas e multidisciplinares na condução de nossos projetos”, afirma Eugenio Singer, presidente da Ramboll do Brasil.

Segundo o executivo, o que realmente diferencia a Ramboll de seus competidores é o fato de ser a mais nova empresa de projetos da América Latina, com forte liderança, atração contínua de talentos, os melhores e mais diversificados profissionais, além de ter uma marca global forte e atuação ética. “Nosso sucesso reflete a qualidade da nossa equipe e seu comprometimento com os projetos, pois a cultura da Ramboll privilegia a existência de um bom ambiente de trabalho, no qual novas ideias e a integração dos profissionais de diferentes áreas são valorizadas”, explica.

“Fundamentalmente, os valores da Ramboll se apoiam em quatro pilares: insight e excelência; integridade e empatia; empoderamento e colaboração; satisfação e paixão. Acreditamos que os negócios devem ser realizados com base em confiança, transparência, integridade e profissionalismo. Isto resulta da valorização das capacidades inerentes das pessoas e da apresentação de soluções inspiradoras aos nossos clientes”, ressalta Singer.

A experiência e os conhecimentos regionais combinados à expertise global, ética e determinação intrínseca da Ramboll de exceder sempre às expectativas dos clientes é o que possibilita à empresa gerar soluções inovadoras e detalhadas em todos os projetos. “Estar à frente dos recentes desdobramentos na área ambiental é também imperativo para assegurar o continuo sucesso da companhia”, ressalta.

Ele reforça ainda que “para assegurar que estejamos sempre à frente das mais recentes mudanças do mercado, a Ramboll Brasil tem uma estratégia bastante agressiva, que combina marketing regional e global com fortalecimento da marca”. Isto se reflete na participação da Ramboll nos eventos mais importantes do setor ambiental, na publicação de artigos técnicos e divulgação de casos bem-sucedidos da empresa em diversos seminários.

A Ramboll é líder em vários setores, nos mais diversos países, em especial no Norte da Europa. Esta liderança em áreas, como energias renováveis; gestão resiliente de recursos hídricos; projetos de edificações; planejamento urbano e transporte; tecnologias impares para óleo e gás, entre outras, permitiu a Ramboll Brasil destacar-se no mercado brasileiro e abrir caminho em direção a um futuro extremamente promissor.

Ao receber o prêmio, Singer destacou que, no futuro, a Ramboll Brasil tem como plano estratégico estar entre as três maiores empresas de consultoria e de projetos da América do Sul, seguindo o exemplo nórdico, com uma liderança consolidada em meio ambiente e saúde na região.

A Ramboll Brasil está agora concentrando seus esforços nas áreas de água e energia e, simultaneamente, se preparando para a retomada do mercado de óleo e gás, que é esperada para 2018, depois das eleições presidenciais, quando o Brasil deve voltar a crescer de forma consistente, o que alavancará os investimentos no setor de infraestrutura.

Prêmio Brazilian Excellence Award

Para escolher as melhores empresas em diversos setores do “Brazilian Excellence Award 2017”, a equipe da Latin America News realiza uma série de votações e pesquisas até o julgamento final. A primeira consiste em colher a opinião de seus mais de 60 mil leitores. Em seguida, é feita uma consulta junto a profissionais de diferentes indústrias de todo o mundo, que apontam as empresas mais reconhecidas.

A votação fica aberta por seis semanas, sendo que, neste ano, mais de 2.000 indicações foram registradas no período. Depois de concluída a votação, a equipe da publicação preparou arquivos de estudo de caso para cada candidato, compostos por informações provenientes dos formulários de votação, do próprio candidato e do mercado.

O painel de pesquisa e julgamento do prêmio é feito por uma equipe multidisciplinar, com profissionais das áreas de negócios, mídia, jornalismo e de história, entre outros. O painel é mediado por um líder acadêmico veterano, com experiência pedagógica e coaching internacional, especializado em pesquisa e verificação de fatos, que atua para que a avaliação dos concorrentes seja eficaz e confiável.

Sobre a RAMBOLL

A Ramboll é uma empresa multinacional de consultoria, engenharia e design, com atividade multidisciplinar, que conta com 300 escritórios instalados em mais de 35 países em todos continentes. No Brasil possui escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Valinhos, Belo Horizonte e Salvador, com mais de 60 especialistas dedicados aos diversos segmentos da empresa. A Ramboll atua nos mercados de Petróleo & Gás, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Água, Energia, Transporte e Planejamento Urbano.

A Ramboll conta com mais de 13.000 colaboradores, entre engenheiros, designers e consultores, comprometidos com a criação de soluções sustentáveis e de longo prazo para os seus clientes e a sociedade. Recentemente, a empresa foi classificada entre as três principais empresas de consultoria em serviços ambientais segundo pesquisa global do instituto independente de pesquisa Verdantix.

Caso queria conhecer mais sobre a Rambol, entre no site: http://www.ramboll.com/.

