Stefanini participa do Synergy 2017 e reforça posicionamento como parceira de negócios para o mercado fiscal

São Paulo, outubro de 2017 – A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia, participará no dia 17 de outubro, no Grand Hyatt Hotel em São Paulo, do Synergy 2017, sexta edição do evento que é considerado referência mundial para discussões sobre tendências e principais desafios para os profissionais do mercado fiscal, contábil e de comércio exterior.

Muito já se fala sobre a complexidade da área tributária brasileira e ela tem sido ponto de atenção e discussões recorrentes entre todos os contribuintes, porém com maior destaque entre as empresas estrangeiras que planejam investir no Brasil, ampliar e/ou iniciar operações locais. Todo o planejamento precisa considerar os impactos sistêmicos, técnicos, financeiros e processuais para que a operação seja bem sucedida.

“Quando analisamos o contexto do projeto SPED, os objetivos do Fisco e o nível de exigências ao contribuinte, conclui-se que estamos diante de um processo disruptivo, que muda a visão sobre as questões fiscais e o quanto elas são estratégicas para a viabilidade dos negócios. A Stefanini oferece uma retaguarda completa para os clientes que precisam da ‘tecnologia tributária’ a serviço do compliance e da segurança da informação, desde consultoria para implantação das obrigações fiscais, qualificação dos dados antes do envio ao Fisco, tecnologia de automação para reduzir rotinas repetitivas, mapeamento de processos, até o fornecimento da infraestrutura necessária às aplicações (servidores, hosting de ambiente e hardware as a service), explica Dulce Marchiori, gerente de Produtos, Soluções e Parcerias da Stefanini.

Durante o evento, a Stefanini contará com especialistas que poderão apresentar soluções que permitam às companhias obter maior conformidade tributária, alto grau de complice e gestão de riscos com assertividade. Alguns exemplos dos serviços em foco são:

Diagnóstico Técnico, Funcional e de Processos Fiscais: seja no atendimento de novas obrigações fiscais, adequação às mudanças sistêmicas, reestruturação de processos, a Stefanini oferece um trabalho de mapeamento e modelagem de processos “As-Is” e “To Be”, análise do nível de aderência sistêmica e processual, estudo quanto aos impactos e riscos fiscais existentes.

BPO Fiscal: serviço estruturado que aumenta o nível de qualidade da operação com o aporte de tecnologias e melhorias no processo, apresentando modelos de reduções consistentes no custo da operação ao longo dos anos.

AMS – Suporte Funcional: atendimento de 1º, 2º e 3º níveis para sustentação das soluções Thomson Reuters com objetivo de otimizar o uso da aplicação fiscal, melhorar a experiência do usuário e acelerar a identificação de soluções.

Alocação de profissionais: funcional Mastersaf, funcional Onesource, funcional DFe, ABAP para integração SAP com produtos Mastersaf, técnico para PL/SQL, DBA e gerente de projetos.

O Synergy é organizado pela Thomson Reuters em várias partes do mundo e reúne alguns dos mais representativos líderes, reguladores, keynote speakers e altos decisores de mercado. Nessa edição serão debatidos os temas mais sensíveis da atualidade que afetam as organizações e que, também, representam reais oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional.

Serviço:

Synergy 2017

Data: 17de outubro de 2017

Local: Grand Hyatt Hotel

Endereço: Av. das Nações Unidas, 13.301 – Vila Cordeiro, São Paulo – SP

Horário: 09h às 18h

Sobre a Stefanini:

A Stefanini (www.stefanini.com) é uma multinacional brasileira com 30 anos de atuação no setor de Serviços em TI. Totalmente verticalizada por segmento de indústrias, a consultoria possui grande expertise no mercado financeiro (atende as dez maiores instituições financeiras do País), telecomunicações, seguradoras e setor público. Presente em 40 países, sua oferta de serviços abrange Consultoria, Integração, Desenvolvimento de Soluções e Outsourcing para Aplicativos e Infraestrutura; e ainda BPO para processos de negócios. Reconhecida mundialmente, a Stefanini está entre as 100 maiores empresas de TI do mundo (BBC News) e foi apontada como a quinta empresa transnacional mais internacionalizada, segundo ranking da Fundação Dom Cabral de 2017.

