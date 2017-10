Luiz Iria ensina como criar e editar infográficos

A infografia é uma linguagem contemporânea que poder ser desenvolvida e utilizada em qualquer área do mercado atual de trabalho. Quando bem elaborado, o infográfico nos ajuda a compreender dados e informações diversas. Para debater e mostrar os caminhos para o uso das ilustrações explicativas, a Universidade do Livro, braço educacional da Fundação Editora da Unesp, oferece o curso presencial inédito Infográficos: os segredos de uma comunicação de sucesso, ministrado de 24 a 26 de outubro pelo premiado infografista Luiz Iria. Durante os encontros, Luiz Iria oferece noções gerais do que é um infográfico, suas regras fundamentais e, principalmente, mostra como pensar, planejar e finalizar um projeto de infografia. Também apresenta os processos de criação e desenvolvimento, desde a ideia da pauta até sua edição final. Os alunos deverão levar materiais para desenho (papel, lápis e borracha) para produzirem seus próprios infográficos.