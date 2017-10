Cau Saad vai colocar Let’s Pipa para suar

O mais novo projeto para a temporada 2017/2018 contará com o treinamento Workcaut para manter o fôlego

O mais novo projeto de Réveillon brasileiro Let’s Pipa, em sua primeira temporada 2017/2018, contará com o super reforço de Cau Saad. Formada em Educação Física, Pós graduada em metodologia do treinamento específico e especializada em nutrição esportiva, Cau tem a missão de manter o ânimo e o fôlego dos jetsetters.

Seguindo a plataforma de treinamento funcional Worcaut, que utiliza o peso do próprio corpo, Cau promoverá aulas dinâmicas, interativas e de intensidades variadas. Seu objetivo é elevar a frequência cardíaca e aumentar o gasto calórico, chegando a eliminar 720 calorias em aproximadamente 40 minutos de treino.

“Pensando na correria do dia a dia fugir da monotonia, busquei desenvolver uma aula que pudesse ser feita em qualquer hora e em qualquer lugar. Inclusive na praia. Com certeza vai nos ajudar a eliminar os excessos consumidos e a curtir ainda mais o Let’s Pipa”, explica Cau. Ainda segundo a profissional, fazer uma aula de worcaut traz benefícios como melhora no condicionamento cardiorrespiratório, força, tonificação muscular, emagrecimento, postura e auto estima.

Os ingressos e pacotes turísticos para o Let’s Pipa estão disponíveis pelo site: www.eventbrite.com.br/e/reveillon-pipa-2018-tickets-34281223061

Let’s Pipa

De 27 de dezembro de 2017 a 2 de janeiro de 2018

Shows confirmados:

27/12 – Kolombo

28/12 – Anitta

29/12 – atração surpresa

30/12 – Make U Sweat

31/12 – Marina Diniz

02/01 – Vintage Culture

http://letspipa.com.br/

Valores: a partir de R$ 2.200,00 (2º lote, sujeito a alteração sem aviso prévio)

