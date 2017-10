A Agro-Pecuária CFM comercializou 392 reprodutores Nelore CEIP no Leilão Virtual CFM Bull Trade, no dia 9 de outubro. O remate faturou R$ 2.412.140,64, com média de R$ 6.153 por touro.

“Foi mais um evento intenso de negócios, com vendas para mais de 20 compradores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Acre, Bahia e São Paulo. A cada edição, o modelo de venda indexada à arroba prova-se mais interessante para os nossos clientes e a ferramenta BullTrade se consolida como diferencial da CFM”, destaca Tamires Neto, gerente de pecuária da empresa.

Pelo sistema CFM BullTrade, o valor do touro é convertido em arrobas, para pagamento apenas em 2018, em maio ou outubro. No dia do pagamento, o valor será o resultado da multiplicação dessas arrobas pelo valor real do fechamento do contrato na BM&F no mês escolhido.

“Se na época do pagamento o valor da arroba estiver mais baixo que a cotação do dia da compra do touro, o pecuarista pagará um valor menor para a CFM do que o preço da batida do martelo. E, no caso de alta, apesar do valor da compra subir, o produtor também terá valorização na venda de boi gordo, vaca descarte e bezerro, equilibrando, assim, o resultado da fazenda”, explica Neto.

“A CFM tem o compromisso de fornecer ao mercado touros de genética comprovadamente superior, buscando sempre construir uma relação de confiança com os pecuaristas. Como a arroba é a moeda de troca da pecuária, o BullTrade é uma ferramenta que se adéqua perfeitamente ao negócio dos nossos clientes, fato que se comprova pelos excelentes resultados do último leilão CFM BullTrade”, finaliza Neto.

A Agro-Pecuária CFM é a maior vendedora de touros Nelore do país, já tendo produzido cerca de 40 mil reprodutores certificados. Mais informações pelos telefones (17) 3214-8700 e (17) 99775-3618, e-mail: faleconosco@agrocfm.com.br; site www.agrocfm.com.br e Facebook.com/AgroCFM

