CINCO DICAS INFALÍVEIS PARA SE ESCREVER UM BOM E-MAIL EM INGLÊS

Errar uma expressão pode ser decisivo na hora de pleitear uma vaga de emprego, obter uma promoção, fechar um negócio e até planejar uma viagem

Antes visto como um diferencial, saber falar inglês tornou-se exigência básica no mercado de trabalho. O motivo é evidente: a língua inglesa está cada vez mais presente no nosso dia a dia, desde filmes, músicas tecnologia e expressões incorporadas à fala. Na hora de escrever um e-mail corporativo ou fazer reserva em um hotel para aproveitar suas férias, por exemplo, é que as dúvidas simples aparecem, inclusive para aqueles que já possuem bons conhecimentos de inglês. E errar uma expressão pode ser crucial para sua relação com o destinatário da mensagem. Por isso, Amanda Cunha, consultora acadêmica do Centro Britânico Idiomas, preparou cinco dicas que podem ajudar a escrever um bom e-mail.

1 – Estruture seu e-mail

Antes de tudo, pense para quem a mensagem será direcionada. Sabendo disso, você poderá identificar se irá usar um tom mais ou menos formal para escrever sua mensagem.2 – Assunto e objetivo da mensagem

Como em e-mails em português, seja objetivo e claro no campo "assunto" e na mensagem. A pessoa que recebê-la não deve ler parágrafos de textos para saber quem é você e do que se trata esse tipo de comunicação. Por isso, utilize expressões como "I am writing to…" (Estou escrevendo para…) ou "As I've told you…" (Como eu disse…). Lembre-se que o e-mail não é um teste de redação para avaliar seu vocabulário e essa é uma boa prática de comunicação para ambos os idiomas.

Se você estiver escrevendo para colegas de trabalho, amigos ou família, use saudações do tipo: Good morning! How are you? (Bom dia! Como você vai?). Agora, se estiver escrevendo um e-mail corporativo para clientes ou seus superiores, comece com Dear Mrs. (para mulheres) e Dear Mr. (para homens) e na sequência o sobrenome. Veja que, no inglês, sempre se utiliza o sobrenome. Só utiliza-se o primeiro nome no inglês quando há familiaridade com quem irá ler. No entanto, caso não saiba o sobrenome da pessoa, mas saiba o sexo dela, você pode optar por utilizar Dear Madam (prezada senhora) e Dear Sir (prezado senhor). 4 – Não traduza palavra por palavra

Não existe um manual de como os e-mails devem ser escritos e sua experiência em fazê-los em português pode atrapalhar mais do que ajudar. O idioma não gira em torno, apenas, de algumas palavras em sequência, ele precisa ser vivido para ser compreendido. E isso é natural, como sua mensagem deve ser, e não robótica. Um exemplo disso, para Amanda Cunha, é que os nativos de língua inglesa são mais objetivos quando comparados aos brasileiros. Isso pode gerar um estranhamento na tradução de um e-mail sucinto em inglês para o português. 5 – Despedida

A formalidade da despedida é tão importante quanto todo o restante da mensagem. Para isso, procure utilizar expressões como “Best regards, [seu nome]” (Saudações, [seu nome]) ou “Sincerely” (Atenciosamente), que são bastante formais e podem ser utilizadas em seu ambiente de trabalho, por exemplo, para pessoas que conhece bem ou não. Você pode utilizar também a expressão “Wish you a great day” (Desejo a você um ótimo dia) para situações que não exijam muita formalidade. É um jeito amistoso e simples de se despedir. Evite expressões como “Hugs” (Abraços) ou “Kisses” (Beijos), a não ser que seja íntimo da pessoa.

SOBRE O CENTRO BRITÂNICO (www.centrobritanico.com.br)

Fundada em 1969, o Centro Britânico é uma escola especializada no ensino de idiomas de forma consistente, eficiente e diferenciada, através de constante reciclagem de métodos, treinamento de funcionários e adequação da infraestrutura às exigências do mercado.

Com mais de 45 anos de atuação, o Centro Britânico vem realizando o sonho de seus alunos com a proficiência em idiomas. A metodologia segue o quadro comum Europeu, o que garante que o aluno avançado do Centro Britânico seja avançado no mundo todo, produzindo um reflexo diretamente no índice de aprovação nos exames internacionais: 92%.

A instituição é homologada e chancelada por Cambridge English Language Assessment como centro preparatório e aplicador de exames internacionais no Brasil. Desde 2008 atua no sistema de franquias e, atualmente, conta com 30 unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Amazonas oferecendo aulas de inglês internacional, espanhol, alemão, italiano, francês e português para estrangeiros.

