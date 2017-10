25ª Expo São Roque Vinhos e Alcachofras traz atrações para toda a família

Evento segue até o dia 05 de novembro com atividades que reúnem gastronomia, vinhos, cultura e muita diversão

Pessoas dos quatro cantos do país já passaram pelo Recanto da Cascata, em São Roque/SP para conhecer de perto os aromas e sabores da 25ª Expo São Roque, que acontece todas as sextas, sábados, domingos e feriados, até o próximo dia 05 de novembro.

O clima serrano da cidade, a apenas 60 km de São Paulo, e todas as delícias que envolvem a festa são convidativos para reunir a família e passar uma tarde diferenciada.

Com o tema “Tempos e Ritmos” a festa traz diversas atrações teatrais e músicas que levam o público a um mergulho nos clássicos que marcaram as épocas de 50, 60, 70 e 80.

Uma das estrelas da festa, é claro, é o vinho, que terá destaque em workshops. O enólogo Fábio Goés prepara todos os sábados e domingos uma apresentação retratando um pouco sobre a história da bebida, as harmonizações perfeitas com os mais variados pratos e como degustar os melhores vinhos. As apresentações são sempre às 15h.

A outra estrela da festa, é claro, é a alcachofra. A culinária com base na mais famosa das flores comestíveis está nos restaurantes dentro do recinto, que servem alcachofra recheada, à milanesa, no yakissoba, no pastel, na salada, e em diversos outros pratos. O visitante também pode participar de workshops gratuitos de gastronomia com o chef Osley José, especialista na iguaria. As apresentações são sempre aos sábados, domingos e feriados, às 12, 14 e 16h.

A Pisa da Uva é outra atração que atrai a multidão. Durante todos os dias da festa, sempre às 16h30, o público é convidado à subir nas tinas, cobertas de uvas para esmagar os frutos com os pés e, como era feito no início do século passado, separar o suco do bagaço para preparar artesanalmente o vinho. Uma experiência repleta de história, aromas e sabores.

Quem puder visitar a Expo São Roque nas sextas-feiras, terá ainda mais atrações. Às 14 horas um bingo gratuito vai distribuir vários brindes. Logo depois, é a vez de do famoso Baile da Saudade, relembrando os hits que marcaram gerações.

Celebrando São Roque

Promovida pelo Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque com o apoio da Prefeitura da Estância Turística, a Expo São Roque reúne enogastronomia, diversão, compras, shows e manifestações artísticas. O passeio fica ainda mais interessante pela presença de diversas vinícolas da cidade, que terão estandes onde será possível conhecer mais sobre o vinho e fazer algumas degustações.

De acordo com o presidente do Sidusvinho Fernando Pereira Leite, o foco da Expo São Roque é divulgar o potencial turístico da cidade, com destaque às vinícolas e a gastronomia à base de alcachofras. “Nossa região possui um grande potencial turístico, com restaurantes de renome nacional, hotéis, vinícolas e o artesanato. Nosso objetivo é fomentar o turismo, apresentando ao público o melhor da nossa cidade, conhecida nacionalmente como a Terra do Vinho”, ressalta o presidente.

Serviço

25ª Expo São Roque – Vinhos e Alcachofras

Data: 06 de outubro a 05 de novembro (todas as sextas, sábados e domingo feriados), das 10 às 20h

Local: Recanto da Cascata – Av. Antônio Maria Picena, 34 – Vila Junqueira, São Roque

Ingressos: Sextas-feiras, R$ 10,00;

Sábados, domingos e feriados (12/10 e 02/11), R$ 28,00

Mais informações:

Telefone – 11-4712-3231

Site – www.exposaoroque.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/exposaoroque/

Contato para imprensa

OS2 Comunicação

Jornalista responsável: Thaís da Silveira

Atendimento: Camila Pedroso

Telefones: (15) 3318-1922 e (15) 99722-5506

e-mail: camila@os2comunicacao.com.br