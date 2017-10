Hospital do iPhone inaugura quatro unidades este mês em São Paulo

Rede de franquias especializada em assistência técnica de produtos Apple comemora a abertura de novas lojas na capital paulista e região metropolitana

No mercado há três anos e desde 2017 no franchising, o Hospital do iPhone inaugura no mês de outubro quatro novas unidades na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Ao todo, a rede fundada pelos irmãos André e Fabio Reis já conta com oito lojas.

A rede especializada em assistência técnica de produtos Apple se destaca no mercado pela criatividade e qualidade no atendimento. Com orçamentos divertidos que se assemelham a diagnósticos hospitalares, a empresa cria uma aproximação com seus clientes.

“Para o Hospital do Iphone não existe troca de tela, existe cirurgia facial. Não tem reposição de bateria, mas sim cirurgia cardíaca e quando os aparelhos não têm conserto, é declarado o óbito do equipamento. Tratar os consertos como procedimentos médicos deixou a hora de fazer reparos mais descontraída. Ninguém gosta de gastar para arrumar algo que deveria estar funcionando”, brinca Fabio Reis.

Os diferenciais da marca, que também comercializa acessórios e aparelhos seminovos, fizeram com que ela superasse as metas traçadas no último ano e tivesse um crescimento acima dos 150%, acrescentando excelentes números ao faturamento de R$ 1,12 bilhão que o setor de serviços e manutenção obteve em 2016, segundo a Associação Brasileira de Franchising.

As próximas unidades do Hospital do iPhone serão abertas nos bairros da Vila Mariana e no Parque São Lucas, em São Paulo, e nas cidades de São Caetano do Sul e Diadema, no ABC Paulista. Para quem deseja apostar no negócio, o investimento inicial gira em torno de R$ 85 mil e o prazo de retorno é de nove meses.

FICHA DE FRANQUIA:

INVEST. INICIAL: R$ 85.000,00

TAXA DE FRANQUIA: R$ 25.000,00

TAXA DE INSTALAÇÃO: R$ 45.000,00 (abertura de empresa, insumos, móveis e demais adequações).

CAPITAL DE GIRO: R$ 15.000,00

ROYALTIES: 5% do FB

TAXA DE PUBLICIDADE: 2%

ÁREA MÍNIMA: 25m²

Nº DE FUNCIONÁRIOS: 1 a 3 funcionários (técnico)

FATURAMENTO BRUTO: R$ 55.000,00 (média mensal)

FATURAMENTO MÉDIO MENSAL: 30%

PRAZO DE RETORNO: 9 meses

PRAZO DE CONTRATO: 36 meses

TELEFONE: 11 -2374-6280 / 11 – 999-010-885

EMAIL: contato@hospitaldoiphone.com

SITE: www.hospitaldoiphone.com

Serviços: Endereço das novas unidades: Rua Luís Góis, 1001 – Vila Mariana – São Paulo Av. Oratório, 2200 – Parque São Lucas – São Paulo Rua amazonas, 710 – Centro – São Caetano do Sul – SP Rua São Judas Tadeu, 28 – Centro – Diadema – SP

