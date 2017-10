ITC Vertebral promove ação social na semana do dia da coluna

Em comemoração ao Dia Mundial da Coluna Vertebral, o ITC (Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral) da unidade Monte Líbano de Campo Grande/MS, estará no dia 19 de outubro, quinta-feira, no Comper – Jardim dos Estados para esclarecer melhor à população sobre a importância dos cuidados com a coluna.

Com o objetivo de orientar a população e entregar folders com exercícios de alongamentos que podem aliviar as dores, a fisioterapeuta Ligia Silva Souza Catanante estará das 16 às 19 horas aconselhando todos que quiserem tirar suas dúvidas.

Com essa ação informativa e social, Ligia vai explicar sobre as más posturas do dia a dia e possíveis tratamentos conforme as patologias existentes. “A prevenção é a melhor opção, pois segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) 80% da população mundial já teve ou terá dores nas costas e isso acarreta problemas graves como depressão, ansiedade, afastamento do trabalho e até mesmo da vida social. Além dos gastos com paciente, pois é a segunda causa de aposentadoria por invalidez”, concluiu.

Sobre o ITC

O Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral (ITC Vertebral) iniciou suas atividades na cidade de Fortaleza, em 2005. O programa inédito de tratamento começou a ser divulgado por meio de nosso site oficial. Através de um contato assíduo com os pacientes, via email ou por intermédio de nossas redes sociais, conseguimos responder a muitas dúvidas recorrentes e passamos a receber pacientes de todos os estados brasileiros.

A procura por nosso tratamento, desde a sua apresentação junto à sociedade, ganhou um impulso progressivo. Além dos pacientes que passaram a recorrer imediatamente ao nosso tratamento, ainda que precisassem se deslocar de outras regiões do país, diversos profissionais da área manifestaram um grande interesse em conhecer mais detalhes sobre um tratamento não-invasivo que, seguramente, garantia resultados eficazes.

Até que para atender às inúmeras solicitações de informações de pacientes e fisioterapeutas de todo o Brasil sobre a Reconstrução Músculo-Articular (RMA) da Coluna Vertebral, formatamos a primeira franquia em fisioterapia do nosso país.

Já em 2007 iniciamos a expansão por todo o Brasil, a começar por São Paulo, Sorocaba e Manaus.

Hoje, o ITC Vertebral está presente em quase todos os estados brasileiros, são mais de 75 cidades em todo o país. E não, apenas, nacionalmente, a nossa metodologia exclusiva também já alcançou projeções em outros países, como México, Inglaterra, Holanda, Portugal, Argentina, Chile e Venezuela, que têm solicitado palestras e cursos sobre o tratamento e já se engajam no projeto de instalação de unidades do ITC Vertebral.

O resultado funcional que o ITC Vertebral tem alcançado há mais de dez anos no que diz respeito à oferta de uma maior qualidade de vida à sociedade se reflete em nossos mais de 30.000 pacientes tratados com sucesso e quase 80 franqueados que formam uma equipe comprometida de forma permanente com a saúde e o bem-estar social.

A unidade Monte Líbano do ITC Campo Grande/MS fica na Rua Sebastião Lima, 454 – Centro, Campo Grande – MS, 79004-600. Telefone: (67) 3325-8197

Fn | Tarsilla Ferreira