Ingram Micro cria nova unidade de negócios dedicada a Segurança Física

Foco é na oferta de soluções integradas com sistemas de vídeo, acesso, transmissão, gerenciamento, armazenamento e back-up

São Paulo, 16 de outubro de 2017 – A Ingram Micro Brasil, subsidiária do maior distribuidor mundial de tecnologia, anuncia uma nova unidade de negócios dedicada à Segurança Física, que amplia o portfólio de produtos e soluções e, ao mesmo tempo, facilita o trabalho de canais tradicionais de segurança que precisam ou pretendem fazer a transição para a tecnologia de segurança IP.

“Hoje em dia, segurança envolve tanto as instalações físicas e equipamentos como a proteção de redes e privacidade. As organizações ainda trabalham com segurança física e lógica de forma independente. Nossa proposta é promover o uso da convergência entre os métodos físicos e lógicos, proporcionando mais segurança dentro das empresas”, diz Luis Lourenço, diretor de Advanced Solutions da Ingram Micro Brasil.

Manter uma empresa segura do ponto de vista físico, através de controles de acesso, de intrusão, circuito fechado de televisão, alarmes contra incêndio ou invasão, por exemplo, além de proteção do ponto de vista patrimonial é importante também para manter a integridade, confidencialidade, disponibilidade e controle das informações corporativas.

“A integração dos controles físicos com os processos das empresas facilita a sua administração, dificulta ataques e, ao mesmo tempo, auxilia na detecção, correção e prevenção dos mesmos”, explica Lourenço.

Soluções abertas, inteligentes e com foco em mercados específicos

A nova unidade de negócios vai oferecer soluções abertas e inteligentes de segurança, promovendo cross selling de fabricantes e incluindo sistemas de análise como Big Data, inteligência artificial, Internet das Coisas, entre outros. Para isso, está formando alianças com os principais fabricantes do setor.

Gerenciada por Simão Fernandes, a unidade de Segurança Física entra em operação com uma equipe de quatro profissionais que irão interagir com a força de vendas de todas as divisões da Ingram Micro Brasil, desde commodities até projetos de soluções avançadas e Cloud, focadas em promover cross selling.

Sobre a Ingram Micro Inc. – A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor de tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de 75 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud.

Nos últimos anos, a Ingram Micro imprimiu um ritmo acelerado de mudanças no Brasil, com a ampliação do portfólio em diversas verticais do mercado e várias soluções de big data e advanced analytics, security, cloud, customer experience, IoT, estrutura convergente e mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Recife, a Ingram Micro provê suporte às necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e clientes dentro das melhores práticas de mercado, atendendo setores como transportes, agronegócio, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, varejo e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o site www.ingrammicro.com.br ou ligue para (11) 2078.4300.

