Como fazer a make metálica de Bibi Perigosa

Personagem de Juliana Paes esbanja sensualidade e sofisticação em uma maquiagem iluminada

Inspirado na beleza de Bibi Perigosa, personagem de Juliana Paes na novela A Força do Querer, o maquiador sênior de O Boticário, Felipe Moreira apostou na tendência metálica para preparar esse passo a passo para você reproduzir em casa a maquiagem mais poderosa do horário nobre. Confira o look de Bibi Perigosa em Carolina Lima, youtuber do canal Beleza que Inspira.

Créditos das Fotos: Stefano Aguiar

Passo a passo:

Foto 1 – Prepare a pele com aplicação de primer Antiolesidade Make B. e base Air Power do tom da sua pele em toda a superfície do rosto com pincel para uniformizar.

Foto 2 – Aplique o Flash Iluminador Make B. Color Adapt de forma triangular no centro do rosto (têmporas, arco do cupido e centro do nariz) criando um efeito uniforme e iluminando na pele.

Foto 3 – Aplique o Trio de Contorno Facial do tom escolhido com pinceladas embaixo das maçãs, na lateral da testa, do nariz e um pouco no queixo. Esfume bastante as mesmas regiões tirando todas as marcações.

Foto 4 – Aplique os tons marrons do Quarteto de sombra Golden Bronze com o pincel de sombra, aplique a sombra marrom opaca em toda a pálpebra móvel até a altura do côncavo. Esfume bastante as mesmas regiões dos olhos em movimentos de vai e vem.

Foto 5 – Aplique o pigmento para olhos Golden Crush em toda a pálpebra e faça um traço fino rente aos cílios com o delineador.

Foto 6 – Capriche na máscara Efeito Cílios Postiços para deixar o olhar ainda mais atraente e sedutor.

Foto 7 e 8 – Para criar uma pele saudável, aplique o Bronzer Golden Flower nas maçãs do rosto. E o visual poderoso fica por conta do Iluminador Compacto Facial.

Foto 9 – Para finalizar, aplique o batom Make B. Líquido efeito mate metálico Purpleasure em toda a boca começando pelo contorno dos lábios e em seguida preencha o centro.

Foto 10 – look pronto: O segredo do olhar da Bibi Perigosa é a máscara de cílios. Exagere na máscara e finalize com um maravilhoso batom metálico. Além de estar na moda, deixa seu look ainda mais sedutor e atraente. Outra dica: o pigmento para olhos Golden Crush da o coleção Metálicos do O Boticário é duo effect. Se você quiser um olhar com efeito ainda mais metálico, basta umedecer o pincel e aplicar direto nos olhos. Fica lindo!