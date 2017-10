RECEBIDA DENÚNCIA CONTRA OS IRMÃOS BATISTA POR USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

São Paulo, 16 de outubro de 2017 – Foto Arquivo

O juiz federal João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal em São Paulo, recebeu hoje (16/10) a denúncia contra os empresários Joesley e Wesley Batista, sócios da JBS, pela prática dos crimes de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada (artigos 27-C e 27-D da Lei nº 6.385/76). Como réus, eles agora serão citados para apresentar resposta à acusação.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), os réus teriam praticado o crime de insider trading ao utilizarem informação relevante não divulgada ao mercado (acordo de colaboração premiada), propiciando-lhes vantagem indevida mediante negociação com valores mobiliários. Além disso, a denúncia afirma que eles também realizaram operações simuladas com a finalidade de alterar artificialmente o funcionamento do mercado financeiro.

Processo nº 0006243-26.2017.403.6181– íntegra da decisão

