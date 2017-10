Romildo Bernardo Vieira foi preso por tráfico de drogas. (Foto: Divulgação / PM)

O empresário Romildo Bernardo Vieira, de 43 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (16) após ser flagrado por policiais do Getam (Grupo Especializado Tático Motorizado) com 15 tabletes de maconha em sua conveniência localizada no Jardim Santo André, em Dourados.

Segundo informações policiais, um homem de 51 anos procurou a polícia após tentar cobrar uma dívida de Romildo. De acordo com o boletim de ocorrências, o denunciante teria sido ameaçado com uma arma pelo acusado.

Uma equipe do Getam foi até a conveniência de Romildo e encontraram o suspeito e sua esposa que afirmaram ter acontecido o desentendimento mas que eles não possuíam uma arma.

Após vistorias no local, foi localizado 15 tabletes de maconha que totalizaram 15 quilos da droga.

O acusado negou a posse da droga, mas depois acabou confessando que teria comprado o entorpecente a cerca de 20 dias por R$ 500 de um desconhecido. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.