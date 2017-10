Kamilla Maria de Moura Floriano e Danielle Ferreira dos Anjos foram presas em um hotel de Dourados. (Foto: Adilson Domingos)

Duas “mulas do tráfico” foram presas na manhã desta segunda-feira (16) com 22 tabletes de maconha em um hotel localizado na rua Hayel Bon Faker, em Dourados. Kamilla Maria de Moura Floriano, de 20 anos e Danielle Ferreira dos Anjos, de 18 anos, ambas moradoras no Mato Grosso, foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com informações, policiais da ALI (Agência Local de Inteligência) estavam monitorando as suspeitas após receberem informações que duas hospedes estariam praticando o tráfico de drogas. Uma equipe da GETAM foi solicitada e juntamente com agentes da ALI fizeram a abordagem das acusadas e buscas no quarto do hotel.

Durante vistoria no apartamento, foram encontradas duas bolsas, uma com 13 tabletes de maconha com 17 quilos da droga e outra com 9 tabletes com 9 quilos.

As acusadas relataram aos policiais que foram contratadas no Mato Grosso por uma pessoa conhecida apenas como “Bruno”, para pegar a droga em Ponta Porã e levar até Mineiros (GO). Pelo transporte cada uma receberia R$ 2 mil.

msemfoco