Bastante machucado, Patrick Batista Ribeiro foi levado para a Polícia Civil e autuado em flagrante. (Foto: Adilson Domingos)

Um homem foi espancado por moradores do Jardim Flórida, em Dourados, depois de roubar a bolsa de uma mulher que estava indo para a igreja com a família. Patrick Batista Ribeiro, morador no Parque do Lago, estava armado com uma faca a abordou a vítima e o filho dela e anunciou o assalto.

De acordo com informações, ele exigia a bolsa da mulher, que mesmo sob a ameaça de morte não entregou a bolsa que foi tomada à força pelo assaltante.

Quando o ladrão deixava o local de bicicleta a mulher começou gritar por socorro e populares acabaram pegando o acusado logo depois.

Ele foi passou a ser agredido e as agressões só pararam depois que a vítima implorou para que as pessoas não machucassem mais Patrick.

Ferido ele foi entregue para os policiais militares que o levaram para um posto de saúde e depois para a delegacia onde foi autuado em flagrante.

msemfoco