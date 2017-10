Madrinha já tinha passagens pela polícia e recebia ordens de dentro de presídios. (Foto: Adilson Domingos)

Uma mulher de 52 anos que seria ligada à facções criminosas do Rio de Janeiro foi presa neste final de semana por policiais do Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil e por agentes do Núcleo Regional de Inteligência. Jonya Lúcia Trote Couto, de 52 anos, conhecida como “Mãe Loira” ou Madrinha é acusada de recrutar marginais para praticar uma série de assaltos que estavam sendo arquitetado por ela.

Jonya já tinha sido presa em 2010 acusada de ser informante, de traficantes no Complexo da Penha e no Morro da Chatuba no Rio de Janeiro.

A mulher e os comparsas dela já vinham sendo monitorados pelos agentes e no sábado a quadrilha se preparava para assaltar uma residência no Conjunto Izidro Pedroso.

Em frente à residência onde aguardavam a chegada da vítima foram presos Marcos Carvalho dos Santos de 40 anos, o Gago, morador no Parque das Nações II, Higor Franca dos Santos de 19 anos, o HG e Jonas Souza Rocha da Silva, o ‘Moita’ ou ‘Meio quilo’, ambos residentes em Itaporã. Eles seriam os responsáveis em abordar a vítima e fazer o assalto.

Os três estavam em um Golf vinho, com placas CCA 4366 de Dourados. No carro em que estavam foram encontrados três toucas ninja e um revólver calibre 38.

Com a prisão dos três os policiais foram até a Vila Rosa onde prenderam Jonya em flagrante. Com ela foram encontrados sete aparelhos de telefone celular, R$ 440, outra touca ninja, 18 correntes, pingentes, anéis, brinco e caderno contendo várias anotações, além de 30 gramas de maconha.

Os quatro foram levados para a Delegacia da Polícia Civil e autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Os policiais continuam investigando para saber se eles praticam algum roubo ou assalto na cidade e se há mais pessoas envolvidas com a quadrilha.

msemfoco