Após Harvard, Guto Requena ministra palestra em Moscou

Em 2017 foram mais de 10 palestras internacionais promovendo o Brasil, entre elas, Sorbonne em Paris, Humboldt em Berlim, Congresso Icoul em Barcelona, Ipca em Barcelos (Portugal) e KEA em Copenhagem. “No dia 18 de outubro representarei o Brasil no OPEN INNOVATIONS FORUM em Moscou”, conta o designer Guto Requena, que na ocasião irá abordar o tema: economia digital e os desafios da transformação global.

Durante os dias 26 e 27 de setembro, o arquiteto palestrou nas universidades MIT – Massachusetts Institute of Technology e Harvard University, respectivamente. Ambas as instituições estão localizadas na cidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Em Harvard, o arquiteto ministrou aula no curso de Mestrado em Design. Com título “What About Love?”, Requena falou sobre o potencial em transformar positivamente as cidades por meio da arte pública e como ele utiliza a emoção em seus projetos, além de apresentar trabalhos recentes do seu estúdio como o Pavilhão Dançante – que foi premiado com o CODA Wards em Washington, o Light Creature – vencedor do CODA Awards em 2016, e o Aura Pendant.

Já no MIT, Requena participou de talk e apresentou projetos com tema “Cidade e Amor” no Senseable City Laboratory (http://senseable.mit.edu/), importante laboratório da universidade que estuda e prediz como a tecnologia digital altera a forma como o mundo descreve, desenha e ocupa as cidades. O foco da discussão ficou por conta de uma de suas criações, o Aura Pendant que compõe um projeto inovador criado por ele, o Love Project.

“Como professor convidado em Harvard e no MIT, foi uma honra mostrar meus projetos e minha visão sobre como podemos impactar positivamente as cidades através de Arte Pública, do design e do uso de novas tecnologias digitais. Mostrei que São Paulo pode ser protagonista na discussão das cidades do futuro. O feedback foi sensacional e já tenho convites para voltar ano que vem”, afirma o arquiteto.

Guto Requena

Nascido em Sorocaba, interior de São Paulo, Guto Requena graduou-se em Arquitetura e Urbanismo em 2003 pela USP. Durante nove anos foi pesquisador do NOMADS USP – Centro de Estudos de Habitares Interativos da Universidade de São Paulo. Em 2007 obteve o seu mestrado na mesma Universidade.

Guto recebeu prêmios e tem ministrado palestras em diferentes cidades pelo mundo, como Nova York, Milão, Beirute, Paris, Istambul, Moscou e Dubai. Em 2012 Guto foi selecionado pela Google para projetar seu escritório brasileiro. Em 2013 foi a vez do Walmart o convidar para desenhar sua sede, vencendo o prêmio internacional “Building of the Year” pelo Archdaily na categoria “Arquitetura de Interiores”.

Guto foi colunista do jornal A Folha de São Paulo, onde escrevia sobre design, arquitetura e urbanismo, além de colaborar escrevendo para diversas revistas. Em 2011 Guto criou, escreveu e roteirizou o programa de TV “Nos Trinques” para o GNT e desenvolve séries de design para TV, internet e cinema.

