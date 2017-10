Concurso Público para Prefeitura de Três Lagoas é prorrogado para mais dois anos

Edital previa o prazo de dois anos para a validade do concurso

A Secretaria Municipal de Administração (SEAD) divulgou nesta terça-feira (17), no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, número 1955, Decreto Nº 234/17 de 09 de outubro de 2017, dispondo sobre a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público/2015, Edital nº 029/2015, para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.

O Edital previa o prazo de dois anos para a validade do concurso, podendo o prefeito Angelo Guerreiro, no uso das atribuições legais e considerando o que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, a critério da administração, prorrogar pelo mesmo período.

O Decreto entrou em vigor hoje produzindo seus efeitos a partir da próxima quinta-feira (19).