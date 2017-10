Pesquisa aponta que 20% dos brasileiros pretendem solicitar empréstimo para investir em educação

Estudo foi realizado pela Lendico, plataforma de crédito pessoal online

Outubro de 2017 – Com a chegada do fim do ano, os brasileiros começam a planejar os gastos do início de 2018. Uma pesquisa realizada pela Lendico, plataforma online de crédito pessoal, revela que além da troca de dívidas que é o motivo mais recorrente para a solicitação de empréstimo, 20% dos clientes pretendem solicitar crédito pessoal para investir em educação.

Entre todos os participantes do estudo, 80% afirmaram que terão gastos com educação no próximo ano. Metade dos que pretendem realizar esse tipo de investimento afirmam que será para algum dependente, enquanto os outros 40% responderam que investirão na própria formação.

Quando o assunto é planejamento dos gastos com educação, cerca de 61% dos clientes ainda não sabem como vão custear esse investimento. O restante, 39%, afirmou que os gastos estão dentro do orçamento para o próximo ano.

76% dos clientes que pretendem gastar com educação em 2018 acreditam que gastarão mais do que em 2017. Apenas 9% afirmaram que o investimento dessa vez será menor do que esse ano.

Sobre a Lendico

