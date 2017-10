Shopping Popular de Três Lagoas comemora alta nas vendas e fluxo de público no último feriado

Aumento nas vendas chega a 5% se comparado ao ano anterior e 35% contraposto ao Dia dos Pais, comemorado em Agosto

A presidente do Shopping Popular de Três Lagoas, Alessandra da Cruz Madia, divulgou nesta terça-feira (17), o balanço de vendas e público do último feriado de Divisão do Estado e Dia das Crianças, comemorado respectivamente nos dias 11 e 12 de outubro.

De acordo com a presidente, a semana do Dia das Crianças superou as expectativas. “Comparando a semana do Dia das Crianças deste ano com a do ano passado, tivemos um aumento nas vendas de 5% e 35% comparado ao Dia dos Pais, comemorado em Agosto. Vemos esses números como uma vitória devido a crise que estamos enfrentando este ano”, explica.

Já com relação ao número de clientes que passou pelo local, Alessandra conta que comparado com o ano anterior o fluxo de público aumentou de 14 para 17 mil. “Esse ano, além das doações de pipoca e refrigerantes para as crianças, investimos na praça de alimentação e nos brinquedos, o que acredito ter contribuído para o aumento de público”, ressalta.

Atualmente o Shopping Popular conta com 98 associados. Doze boxes encontram-se fechados aguardando se o processo de liberação dos mesmos será feito por meio de licitação ou concessão.

Galeria de Imagens: Divulgação