Flex lança solução de gestão de relacionamento na nuvem 

A inovadora plataforma Zaas oferece mais praticidade, economia e um ambiente integrado totalmente digital

Presença confirmada no RD Summit 2017, maior evento de marketing digital e vendas da América Latina, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, em Florianópolis (SC), a Flex Relacionamentos Inteligentes, uma das maiores empresas de gestão de relacionamentos, que oferece soluções completas para atender as necessidades de interação empresa – cliente, com plataformas multicanais e alta tecnologia, irá apresentar seu mais recém-lançado produto de gestão de relacionamento na nuvem, o Zaas, uma solução que integra software, telecomunicações, serviço e todos os requisitos de tecnologia de contact center para consumo na nuvem.

“O produto inovador disponibiliza diversos canais de interação de forma integrada, o que facilita o serviço para as empresas, trazendo aumento de produtividade, redução de custos e qualidade superior”, Kleber Bonadia, diretor de TI e Inovação da Flex.

O Zaas foi desenvolvido no laboratório de Inovação da Flex, o xLab, dedicado a criação de soluções inovadoras para o segmento de Gestão de Relacionamentos. Com a solução em nuvem, é possível atualizar a tecnologia do contact center sem realizar novos investimentos. A solução é entregue em um cabo de rede, não importa onde a empresa esteja localizada. Ou seja, gerencia de forma eficiente todos os canais de relacionamento com clientes e prospects sem que a empresa se preocupe com infraestrutura e telefonia.

Os softwares disponibilizam interações por voz, chat, e-mail, SMS, Facebook Messenger e WhatsApp, e incluem funcionalidades de PABX, discadores, URA, distribuição automática de interações, entre outras. Viabilizam integração com inbound marketing, pré-vendas, inside sales, assistência técnica, suporte e customer success, sendo uma solução eficiente para vendas, atendimento, back office, fidelização, crédito e cobrança e reconquista.

O RD Summit 2017 vai contar com mais de 8 mil participantes, 150 palestrantes e 80 empresas expositoras.

Serviço:

RD Summit 2017

Data: 18, 19 e 20 de outubro de 2017

Horário: A partir das 9h

Local: Centro de Eventos Centrosul – Av. Gov. Gustavo Richard, 850 – Centro, Florianópolis (SC)

Mais informações: www.rdsummit.com.br

Sobre a Flex Relacionamentos Inteligentes

Fundada em 2009 em Florianópolis, a Flex S.A. atua na gestão de relacionamentos, oferendo soluções completas para atender as necessidades de interação empresa – cliente, com plataformas multicanais e alta tecnologia, que vão desde a venda até o ciclo de crédito e cobrança, passando pelo SAC, back office, retenção e reconquista. Altamente inovadora e digitalizada, a empresa está posicionada entre as 10 maiores do setor, emprega mais de 13 mil profissionais e possui quatro unidades em Florianópolis (SC), duas unidades em Lages (SC), uma em Xanxerê (SC), uma em Engenheiro Coelho (SP), dentro da Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo), e seis unidades em São Paulo (SP). www.flexcontact.com.br

