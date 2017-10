Painel Florestal e Grupo FRG firmam parceria para organização da Expobiomassa

Mídias e eventos organizadas pelas empresas são referência no Brasil e também no exterior

Depois de duas edições bem sucedidas, a terceira Feira Internacional de Biomassa e Energia (EXPOBIOMASSA) retorna em 2018 com o apoio do Painel Florestal também na organização do evento.

Criada e organizada pelo Grupo FRG Mídias & Eventos, a feira se tornou o principal evento de exposição de máquinas, equipamentos e tecnologias do setor de biomassa e energia da América Latina.

A feira vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de setembro, em Curitiba, capital do Paraná com a realização simultânea do Congresso Internacional de Biomassa – CIBIO que atraiu, nos últimos dois anos, mais de 1500 participantes.

Para o diretor do Painel Florestal, Robson Trevisan, essa é uma oportunidade de posicionar, de maneira estratégica, a biomassa e a geração de energia a partir de florestas plantadas.

“Nossa expectativa é muito positiva. Pretendemos atrair mais de 100 marcas de quinze países diferentes”, ressalta Trevisan.

O diretor da FRG, Tiago Fraga, acredita que esta parceria vai fortalecer ainda mais o evento como um todo e ajudará a viabilizar o Congresso Brasileiro de Biomassa Florestal que acontecerá pela primeira vez em 2018, em um dos dias do CIBIO.

“Teremos também boas parcerias internacionais. Vamos promover a melhor edição de todos os tempos”, comenta Tiago Fraga.

Uma dessas parcerias será com a Dechema que organiza uma feira na Alemanha com 4 mil expositores e 200 mil visitantes. Eles serão responsáveis por duas ilhas de expositores da Europa além de viabilizar a participação de especialistas europeus no CIBIO.

Acesse: www.congressobiomassa.com | www.expobiomassa.com