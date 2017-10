20 de outubro – Dia do Poeta

Acompanhe a seleção de lançamentos poéticos da Editora do Brasil

Na próxima sexta, dia 20 de outubro, é comemorado o Dia do poeta. A data tem como propósito incentivar a leitura, a escrita, a produção e a publicação de obras poéticas nacionais. Mas afinal, quem lê poesia no país? O Brasil tem a comemorar tanto em relação aos seus poetas quanto aos leitores de poesia. De acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a poesia é um dos gêneros literários mais lidos pelos estudantes brasileiros, ficando em sétimo colocado atrás da bíblia, dos livros religiosos, dos contos, dos romance, dos livros didáticos, dos livros infantis e das histórias em quadrinhos. Ainda segundo a pesquisa, a faixa etária dos 11 aos 17 anos é a que mais lê poesia no país.

Em comemoração ao dia do Poeta, selecionamos três lançamentos infantojuvenis da editora do Brasil como sugestão de leitura. Confira as opções abaixo:

A obra infantojuvenil O mar de Cecília, da autora e ilustradora Rosinha, é uma homenagem, em forma de poema visual, à força criadora de Cecília Meireles, uma das mais importantes poetisas brasileiras. Esse livro é uma tentativa singela de homenagear esse nome, um dos mais importantes da poesia em língua portuguesa. Por amor à autora e pelo reconhecimento de sua importância, esse texto trata da sensibilidade com que Cecília escrevia e busca aproximar os jovens leitores de sua grandiosa e eterna obra. Texto e ilustrações: Rosinha/ Formato: 30 cm × 15 cm / Número de Páginas: 32 páginas/ Preço sugerido: R$ 51,70

Rosinha nasceu em Recife. Formou-se em Arquitetura, pela Universidade Federal de Pernambuco, mas depois de se apaixonar pela literatura para crianças e jovens, fechou o escritório e passou a se dedicar à ilustração. Iniciou-se na arte em 1992. Fez cursos de arquitetura, desenho e pintura, além de Literatura Infantil. Em 1994 lançou seu primeiro livro, Som Coração. Desde então, procurou pretextos para caminhar entre imagens e palavras. Em destaque, a coleção Palavra Rimada com Imagem, que ganhou vários prêmios da FNLIJ, prêmio Açorianos e o prêmio Jabuti.

O título Abecedário de aromas – Cozinhando com tempero e poesia trata de temas como saúde e alimentação saudável de forma moderna, descontraída e alegre. Adultos e crianças poderão aprender juntos, por meio de poesias divertidas e ilustrações coloridas, a melhor maneira de incrementar a alimentação do dia a dia de maneira incrivelmente saudável e atrativa. Alimentar-se bem e de forma saudável deveria ser uma tarefa diária. Muitas vezes, devido à facilidade, a tentação pela comida industrializada é enorme. Por isso, a proposta desse livro é justamente oferecer alternativas, apresentando temperos, chás e especiarias que acrescentam muito mais sabor e saúde ao nosso prato. Texto: César Obeid/ Ilustrações: João Caré/ Formato: 24 cm × 24 cm / Número de Páginas: 64 / Preço sugerido: R$57,30

César Obeid possui mais de 25 livros publicados por diversas editoras, como FTD, Moderna, Scipione, Mundo Mirim, Panda Books. Pela Editora do Brasil possui cinco livros publicados, dois deles com o escritor Jonas Ribeiro. Em 2010 foi o escritor homenageado na cidade de Catanduva, no evento “Fazer Literário” produzido pelo Sesc.

A paz, um tema caro à humanidade, virou poesia nas mãos criativas dos escritores César Obeid e Jonas Ribeiro. Com ritmo e rimas, a dupla fez na obra Poesias para a paz poemas para que as crianças se divertissem e pudessem refletir sobre respeito, solidariedade e diálogo; frutos cotidianos da paz. Esta é a terceira produção conjunta destes autores, que já lançaram pela Editora do Brasil os títulos “A escada transparente” e “O menino de muitas caras”. As ilustrações da argentina Vanina Starkoff, complementam o texto, trazendo muitas cores, leveza e detalhes que transmitem uma sensação de paz verdadeira. Texto: César Obeid e Jonas Ribeiro/ Ilustrações: / Formato: 20,5 cm x 23,5 cm/ Número de Páginas: 32/ Preço sugerido: R$ 39,80

Jonas Ribeiro é formado em Língua e Literatura pela PUC-SP. Fez teatro, contou histórias em hospitais públicos e escolas, além de lecionar Redação. Escreve desde os 16 anos e com 41 anos já havia lançado seu centésimo livro, com mais de 600 mil exemplares vendidos. Entre as editoras que possuem seus livros publicados estão Callis, Cortez, Dimensão, Brinque-Book, Paulus, Ave Maria, Mundo Mirim. Com esse livro, possui na Editora do Brasil 20 livros publicados, três deles com o escritor César Obeid.

Sobre a Editora do Brasil: Fundada em 1943, a Editora do Brasil atua há mais de 70 anos com a missão de mudar o Brasil por meio da educação. Como empresa 100% brasileira, foca a oferta de conteúdos didáticos, paradidáticos e literários direcionados ao público infantojuvenil. Foi fundadora da CBL, SNEL, FNLIJ, IPL e da Abrelivros. Os títulos estão disponíveis para comercialização por meio da loja virtual da Editora Brasil (http://www.editoradobrasil.com.br/lojavirtual/) ou nas lojas físicas, em São Paulo (Rua Conselheiro Nébias, 887 – Campos Elíseos, São Paulo – SP), Rio de Janeiro (Rua do Bispo, 150 – Rio Comprido-RJ) e Natal (Rua dos Caicós, 1533 – Alecrim, Natal- RN).

FnSocial | Isabela Araújo