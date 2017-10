Governo de Andradina vende lotes do antigo almoxarifado, da fábrica de tubos e no centro comercial

Andradina

Secom/Prefeitura

O Governo de Andradina abriu concorrência pública para venda de lotes no Centro Comercial I e II e dois terrenos urbanos, onde funcionavam a fábrica de tubos e o almoxarifado.

Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, individualmente, em grupo ou consórcio, desde que satisfaçam as condições estabelecidas em edital que está disponível no site oficial www.andradina.sp.gov.br.

A abertura das propostas ocorre no dia 09 de novembro, às 10 horas na sala de licitações da Prefeitura, situada na Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, 341, Centro.

O terreno onde funcionava o Almoxarifado Municipal, localizado na Rua Aquidauana, esquina com a Rua Acácio e Silva e Avenida Guanabara de tem 4.500 metros quadrados. O lance mínimo é de R$ 3.221.915,62.

O terreno urbano, onde funcionava a fábrica de tubos, mede 112,50m por 39m, situado na Rua Aquidauana, esquina da Rua 13 de Maio e Avenida Guanabara. O valor mínimo é de R$ 2.688.538,12.

No Centro Comercial 1, terá a venda do lote 8 de 285,25 m², com valor mínimo de R$ 186.665,50, na Avenida Barão do Rio Branco entre a Rua 13 de Maio e Rua Vitório Guaraciaba.

No Centro Comercial 2, o lote 45 de 130 m², sendo o lance mínimo R$ 66.402,00, situado na Rua Manoel Teixeira de Freitas entre a Rua Dom Pedro I e Rua Euclides da Cunha.

Segundo explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Hugo Zamboni, o antigo almoxarifado e fábrica de tubos são áreas nobres da cidade que a Prefeitura já não utiliza, sendo importante abrir espaço para que a iniciativa privada empreenda no local.

“É uma oportunidade dos empresários investirem em Andradina ou até saírem do aluguel promovendo o desenvolvimento”, comenta Zamboni.

Foto – lotes – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Terrenos onde funcionava o Almoxarifado Municipal e a fábrica de tubos/Secom’s