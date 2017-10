Paraná, Rondônia e São Paulo destacam-se na produção de peixes no Brasil

Guabi alerta sobre a importância da alimentação para obter bom desempenho da cadeira produtiva

São Paulo, outubro de 2017 – Um levantamento estatístico feito pela Associação Brasileira de Piscicultura, publicado no Anuário Brasileiro de Piscicultura (Peixe BR) aponta que a produção no setor alcançou 640.510 toneladas de peixes no Brasil, em 2016. O estado de Rondônia se destacou como um dos maiores produtores, totalizando em 74.750 toneladas, entre os maiores estados produtores estão o Paraná, com 93.600 toneladas e São Paulo com 65.400 toneladas. No total, foram mais de 1 milhão de empregos gerados e a receita brasileira fechou com R$4,3 bilhões no ano.

Neste contexto, o Brasil é um dos países com maior potencial para aumentar a produção, já que dispõe de água, espécies promissoras (tilápia, tambaqui, pirarucu, entre outros), clima favorável e alta tecnologia. A produção poderá atender às crescentes demandas domésticas e ainda ser direcionada à exportação, ampliando a demanda de empregos em toda a cadeia produtiva.

Outra vantagem é a possibilidade de produzir mais em menos espaço, ou seja, todos os produtores, desde o pequeno ao grande, que tiverem interesse na criação de peixes, pode cultivar em um espaço de sua fazenda e dividir com as demais atividades do campo, como: pecuária e agricultura. Em um hectare de lâmina d’água, por exemplo, podem ser produzidos 10.000 kg por ciclo de cultivo. Com o auxílio de aeradores, que incorporam oxigênio dissolvido na água, é possível produzir até 50.000 kg por hectare. Há sistemas de produção super intensivos que podem atingir entre 30 a 40 kg de peixe nativos (redondos ou surubins) por metro cúbico de água, para tilápias é possível ultrapassar a 100 kg/m3.

Peixes também possuem alta capacidade para ganhar peso, mesmo em um pequeno espaço, contanto que tenham um manejo adequado e dieta de qualidade. Com menos de 1,5kg de ração, os peixes podem ganhar até 1 kg de peso e dependendo da espécie podem atingir entre 2-3 kg de peso em um ano de cultivo. Além disto, peixes não gastam energia para manter a temperatura corporal e utilizam muito menos energia do que as aves e mamíferos para excretar nitrogênio. Desta forma, as rações ficam mais concentradas em proteína e é preciso estar atento ao manejo nutricional para não resultar em erros que podem reduzir a eficiência alimentar, elevar os custos de produção e, ainda, causar impacto ambiental desnecessário.

É necessário que os criadores adotem práticas de manejo alimentar, que permitam alcançar melhores resultados zootécnicos e, consequentemente, mais lucros na atividade. Da mesma maneira que a falta de nutrientes leva às deficiências nutricionais, o excesso também pode ser prejudicial, porque há demanda de energia para digestão de nutrientes que não serão aproveitados integralmente e serão excretados, contribuindo para a deterioração da qualidade dos ambientes de cultivo.

A quantidade ideal de alimento a ser fornecida varia de acordo com a espécie, tipo de ração, fase de cultivo, condições da água (temperatura, pH, oxigênio dissolvido) e de saúde dos animais. Por estes motivos seguir a orientação de um técnico especializado é fundamental para ter sucesso.

Para atender à esta demanda, a Guabi desenvolveu as rações Pirá Crescimento (foto ao lado), indicada para se obter um alto ganho de peso em sistema intensivo de produção, em cultivos em tanques de rede e raceways e Pirá Acabamento, ideal para sistemas de produção semi intensivos, em cultivos em viveiros escavados. Estes alimentos garantem crescimento rápido e mais ciclos por ano.

Lançamentos:

A Guabi apresenta até o dia 27 de maio, durante o Rondônia Rural Show, em JI-Paraná (RO), a família Guabitech – linha super premium – criada com alta tecnologia para proporcionar melhor resultados. A Guabitech Mirim QS Pó é voltada para lavras e alevinos, já a Guabitech Mirim QS 1,0 mm é indicada somente para alevinos. O recomendável é dividir a quantidade ofertada em várias porções diárias (quanto menores os animais, maior o número de refeições) e administrar de 5-20% da biomassa. Deve-se suspender a alimentação um dia antes da transferência ou qualquer outro manejo. Fazendo jus ao nome, a Guabitech Onívoros QS e a Guabitech Carnívoros devem ser fornecidas de 4 a 15% da biomassa, sempre de acordo com o consumo, de duas a cinco vezes ao dia. Todas as rações são extrusadas. Solicite sempre a orientação de um zootecnista ou veterinário.

Além das linhas para aquacultura, também serão apresentados os produtos para os seguintes segmentos:

-Bovinocultura: Para obtenção de uma nutrição equilibrada, visando atender os anseios e necessidades dos clientes, a linha é composta por rações destinadas aos bovinos de leite (Guabi Lactus e Lactage), bovinos de corte (Gadotec – Gado Elite; Gordolot – Confinamento e Supripasto – Semiconfinamento), suplementos minerais (Guabiphos) e núcleos (GuabiNúcleo). Com a redução das chuvas nos próximos meses, visando atender as exigências nutricionais de bovinos de corte, manejados em regime de pasto, são recomendados suplementos minerais e rações que contenham alto teor de proteína, nitrogênio não proteico e aditivos melhoradores de desempenho em sua composição. Dentre os produtos recomendados para o período seco, destaque para o Guabiphos 30 RM Secas (proteinado com 30% de proteína bruta e monensina sódica); o Guabiphos Supripasto 30 RM (proteico/energético com 30% de proteína bruta, 50% de nutrientes digestíveis totais e monensina sódica) e Supripasto 28 VM (ração para semiconfinamento com 28% de proteína bruta, pellet com 1,6 cm de diâmetro e 3,0 cm de comprimento e virginiamicina). A adoção destes produtos, associada a boa oferta de volumoso nas pastagens, propiciará grande resultado aos pecuaristas.

-Equinocultura – Equitage Fibra, é uma ração balanceada com feno de alfafa que contém a quantidade de fibra e nutrientes suficientes para atender toda a necessidade dos animais, independente da categoria. É ideal para situações com limitação de forragem, capacidade de promover ganho de peso em um curto espaço de tempo e / ou animais em constante deslocamento como em viagens, por exemplo. Além desta, também serão apresentados os produtos: Nutriage 15, Proequi Laminada, Proequi Melaçada e Proequi Peletizada.

– Avicultura e Cunicultura – Neste segmento será apresentada a linha para criações caseiras doSítio composta por rações para frangos de corte: doSítio Aves Inicial – indicada para pintinhos de corte, pintainhas e frangas; doSítio Frangos – para frangos de corte em todas as fases de criação e doSítio Coelhão – coelhos.

