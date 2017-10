Deputado Lídio Lopes homenageia personalidades que são destaque em Mato Grosso do Sul

© Divulgação

Como forma de reconhecimento àqueles que exercem e exerceram trabalhos relevantes em prol do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, deputados da Assembleia Legislativa realizaram na noite desta terça-feira (17), a solenidade de entrega da Outorga de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo. O evento ocorreu no Plenário Deputado Júlio Maia da Casa de Leis. Na oportunidade, o deputado estadual Lidio Lopes homenageou o Padre Adir da Silva e o Pastor Espedito Coelho. Pe. Adir é graduado em Filosofia pela Faculdade João Paulo II, de Marília, e formado em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Chegou a Campo Grande 2008. Foi diretor de pastoral do Colégio Dom Bosco de 2008 a 2011. Hoje exerce a função de pároco na Paróquia São João Bosco, na Capital. Em 2001 trabalhou como salesiano nas Obras Sociais Salesianos Ampare, no Bairro Tiradentes, e na abertura da Obra Social Dom Bosco, no Bairro Taquaral Bosque. Padre Adir da Silva também tem curso de formação de Formadores pela USP (Pontifícia Universidade Salesiana) em Roma realizado de janeiro a junho 2014. Desenvolve trabalho específico no campo da evangelização, Obras de Acampamento na Comunidade Boa Nova, focalizando no trabalho da escuta e acompanhamento pastoral e espiritual.

© Divulgação

O Pr. Espedito Coelho é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais Logos – FAETEL. Pastor presidente do campo eclesiástico de Coxim, Pedro Gomes e Alcinópolis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém-Missões.

Membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil – CGADB; membro fundador e atualmente o 2º vice-presidente da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso do Sul – COMADEMS.

Tem formação seminarista no Seminário Bíblico e Teológico da Escola de Teologia Pastor Cícero Canuto de Lima, Administração de Núcleos, Monitoria e Evangelismo Pessoal, no Instituto Bernhard Johnson – EETAD.

Chegou ao estado de Mato Grosso em 1957, radicando-se na Colônia Agrícola da Grande Dourados. Tornou-se evangélico em 1967. Mudou-se para a cidade de Campo Grande em 1975.

Foi ordenado a pastor em 29 de setembro de 1982 pelo ministério do Belém da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São Paulo. Pastoreou congregações desta igreja durante nove anos nos bairros Piratininga, Santa Branca, Tiradentes e Guanandi na Capital. Em 1984 foi designado Pastor da Igreja Evangélica

Assembleia de Deus no município de Coxim, quando fixou residência nesta cidade. Em 1987 pastoreou a igreja Assembleia de Deus no campo eclesiástico de Aquidauana e Anastácio; em 1989 retornou a cidade de Coxim para pastorear a mesma igreja, até hoje, perfazendo 33 anos de ministério nestes dois campos eclesiásticos.

Foi vice-presidente da Convenção Estadual das Igrejas Assembléias de Deus de Mato Grosso do Sul, e também segundo secretário no período de 1992 a 1994. Sócio Fundador da ASSISTE – Assistência Social e Cultu­ral da Assembléia de Deus de Campo Grande – MS; Sócio Fundador e Diretor-presidente da Associação Evangélica Beneficente – AEB em Coxim.

Outro homenageado por Lidio Lopes foi Albert Schiaveto de Souza, que é natural de São Paulo e casado com Elaine Garbo Olivato de Souza com quem tem uma filha, Caroline Garbo Olivato de Souza. Reside em Campo Grande desde 1989.

Formou-se em Fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina (1988), mestrado (2001) e doutorado (2004) em Ciências (Fisiologia) pela Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Trabalhou no Hospital Adventista do Pênfigo de 1989 a 1998. Em 2013 concluiu um ano de pós­doutorado na University of Oxford, UK, por meio da Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto.

É professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em nível de graduação; orientador credenciado no Programa de Pós­graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro­Oeste, no Programa de Pós­graduação em Odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e colaborador no Programa de Mestrado em Farmácia da UFMS e Mestrado em Biotecnologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

É avaliador do INEP/MEC para o curso de Fisioterapia. Tem experiência nas áreas de Fisioterapia e Neurofisiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: plasticidade neuronal, memória espacial, fisiologia dos núcleos da base do cérebro e bioestatística.

A Comenda do Mérito Legislativo foi instituída pela Resolução 02/1985, com o intuito de homenagear personalidades que se dedicaram ao trabalho sócio, político ou econômico para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul. “ Mato Grosso do Sul é um estado acolhedor, então é mais do que justo reconhecer por meio dessa comenda o esforço e dedicação de personalidades que ajudaram na formação do sul-mato-grossense”, disse Lidio Lopes.

Fonte: ASSECOM