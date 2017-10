Pérolas invadem o Summer 2018 da Anzetutto

Sinônimo de elegância e requinte, as pérolas saíram do fundo do mar e invadiram as criações do Summer 2018 Anzetutto. A nova coleção da marca apresenta sapatos repletos de bossa, adornados por esse artigo natural que traz a brisa do oceano e brilho sutil, em total sintonia com a temporada quente e os desejos da mulher contemporânea.

Fazem parte do mix sandálias, tamancos, mules e scarpins, que apresentam pérolas aplicadas em conjunto com metais dourados em locais estratégicos, como o cabedal e o salto, em versões minimalistas e exuberantes. Os modelos trazem materiais e nuances-chave da temporada, como o nobuck e o hit da temporada, o cetim, em tons que passeiam do rosé ao verde esmeralda, azul marinho e preto. As novidades estão disponíveis para compra na loja virtual da marca www.anzetuttoshoestore.com.br, nas lojas exclusivas de Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Paulo, e também em butiques multimarcas selecionadas de todo o Brasil.

EMPRESA – Atuando no mercado calçadista desde 1994, a Anzetutto é voltada para a mulher contemporânea e atenta às tendências da moda atual. Aliando design e conforto em todas as coleções, a marca – que é produzida em Novo Hamburgo/RS – trabalha com matérias-primas nobres como o couro e o python e atende os mercados interno e externo.

