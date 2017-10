UFGD beneficiará 100 estudantes com Auxílio Transporte

Na próxima semana, entre os dias 23 e 27 de outubro, os estudantes de cursos presenciais de graduação podem se inscrever para o Programa de Assistência Estudantil – Auxílio Transporte UFGD.Serão beneficiados 100 acadêmicos/as que vão receber uma ajuda de custo no valor de R$75,00 por 12 meses. O primeiro requisito para receber o benefício é estar regularmente matriculado em um curso de graduação presencial. Também é necessário que o/a estudante tenha sido classificado no Perfil 1, no Processo de Avaliação Socioeconômica realizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE/UFGD). Serão atendidos os estudantes que tenham seus índices de classificação considerados como mais vulneráveis e que não tenham sido beneficiados no Edital PROAE 86/2017, que já garantiu o auxílio transporte para alguns estudantes.Para se inscrever é necessário acessar o sistema SIGEPAE entre os dias 23 a 27 de outubro. Também é obrigatório que o/a estudante envie para o email inscricoesproae@gmail.com o Termo de Compromisso Condicionado, que está anexo no edital, e seus dados bancários de forma digitalizada.Ainda, é importante destacar que o benefício será suspenso caso o acadêmico seja reprovado por falta em alguma disciplina e/ou perca o vínculo com a UFGD como aluno/a de graduação presencial.O edital com todas as informações sobre o programa Auxílio Transporte está disponível no link http://files.ufgd.edu.br/arquivos/editais/78/PROAE/Edital%20PROAE%20162%20-%20Aux%C3%ADlio%20Transporte%20UFGD%202a.chamada%202017.pdf