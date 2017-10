Biblioteca Central da UFGD realiza Semana do Livro

Entre os dias 23 a 27 de outubro a Biblioteca Central da UFGD realiza a Semana do Livro. O evento contará com diversas atividades como palestras, mini-cursos, apresentação cultural, exibição de curta-metragem e contação de histórias.

As vagas são limitadas, porém não é necessário realizar inscrição. Durante a Semana do Livro também terá início o projeto “PODE LEVAR!”, que incentivará a doação de livros. Mais informações podem ser obtidas com a Divisão de Atendimento ao Usuário, através do telefone 3410-2519, ou pelo e-mail biblioteca.atendimento@ufgd.edu.br.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 23/10

14h – Palestra: Do Pampa ao Pantanal, do chimarrão ao tereré: uma visão poética e musical. Com a escritora Odila Lange, membro fundadora da Academia Douradense de Letras, membro da Academia de Letras do Brasil/MS onde exerce a função de Secretária Geral da entidade e membro da Associação Internacional de Poetas.

Dia 24/10

08h30 – Atividade Com CEI-UFGD: Hora Da Criança

14h – Minicurso: Noções De Direitos Autorais E Plágio. Com Vagner dos Santos, bibliotecário da UFGD.

Dia 25/10

13h30 – Minicurso: Literatura De Cordel, com a escritora Odila Lange, membro fundadora da Academia Douradense de Letras, membro da Academia de Letras do Brasil/MS onde exerce a função de Secretária Geral da entidade e membro da Associação Internacional de Poetas.

18h30 – Palestra: Literatura E Memória Social, com o escritor Marcos Coelho Cardoso, presidente da Academia Douradense de Letras, ocupante da cadeira nº 6.

Dia 26/10

8h30 – Atividade Com CEI-UFGD: Hora Da Criança

14h – Roda De Conversa: Publicar poesia e traduzir literatura nos dias atuais, com escritor Renato Suttana, professor da UFGD.

Dia 27/10

8h30 – Atividade Com CEI-UFGD: Hora Da Criança

14h – Curta-metragem: Os Fantásticos Livros Voadores Do Senhor Lessmore (Moonbot Studios, 2011).

