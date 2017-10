D&D SHOPPING SERÁ PALCO DA MARATONA DE ARQUITETURA “ARCHATHON LIVING”

No dia 07 de novembro, as equipes assistirão a palestras sobre o mercado de arquitetura e decoração, com foco em inovação, gestão e marketing. No dia 08 acontece o grande desafio. As equipes irão, no D&D Shopping, fazer um pré-projeto, de acordo com o desafio proposto, e no dia 09 de novembro, o projeto final será apresentado para a banca examinadora. O projeto vencedor assinará um apartamento decorado da construtora Living.

No dia da maratona de criatividade, 90 profissionais têm menos de 24h para projetar um decorado da Living, construtora patrocinadora do evento, especificando os produtos dos lojistas do D&D, o maior e mais completo centro de decoração e design da América Latina.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site: www.archathon.com.br.até o dia 26 de outubro. As inscrições contemplam grupos de três integrantes, que devem enviar um projeto de autoria própria. Após o período, uma comissão especial analisará os projetos enviados e escolherá os 30 melhores grupos, que irão participar da maratona.

Como funciona?

No primeiro dia acontece o ArchaDay by VIVA DECORA, um momento reservado para informação de qualidade, no qual os participantes são instigados a refletir sobre temas atuais. Neste dia, as marcas/lojas parceiras do Archathon revelam algumas dicas para os participantes, mas é somente na manhã do segundo dia que todos ficam sabendo qual será o grande desafio.

Iniciado o cronômetro, os grupos tem cerca de 14 horas para concluir a missão: elaborar o projeto de um decorado e o respectivo stand de um empreendimento imobiliário, lançamento da Living. Durante o Archathon, várias surpresas e ativações para animar a competição. Os participantes também contam com a ajuda de mentores, profissionais renomados do mercado.

No último dia os participantes fazem uma apresentação de 5 minutos para uma banca de mentores, que escolhe 12 finalistas. Em seguida, os finalistas apresentam o projeto elaborado para uma Comissão Julgadora (formada por representantes de marcas, jornalistas e outros profissionais da área). Ao final, os jurados se reúnem e escolhem o grupo vencedor.

Quem são os mentores Archathon D&D?

Durante o Archathon D&D, os participantes contam com a ajuda de Mentores: estrelas do mercado da Arquitetura e Design de Interiores. Confira a lista de profissionais confirmados: Carlos Rossi, Chris Silveira, Meyer Cortez, Rocha Andrade e Patrizia Genovese.

Sobre o D&D Shopping

O D&D é hoje o mais completo shopping de decoração e design do Brasil. Pioneiro, foi inaugurado em agosto de 1995, em São Paulo, e lançou no Brasil o conceito de shopping especializado em decoração e design. O D&D faz parte do complexo Word Trade Center, composto também pelo Sheraton São Paulo WTC Hotel, WTC Events Center, WTC Business Club, WTC Tower e pelo espaço de eventos Golden Hall. Sua proposta segue a mesma linha dos shoppings especializados em decoração dos Estados Unidos e da Europa, apresentando um mix completo na área. Em uma mesma visita é possível encontrar peças exclusivas assinadas por grandes designers, incluindo objetos e utensílios para casa, com comodidade e conforto. São mais de 90 lojas distribuídas em 24 mil m² de área construída com completa infraestrutura. Para maior bem-estar, o D&D Shopping também oferece estacionamento com 2 mil vagas. Há ainda Praça Gastronômica com restaurantes, cafés, espaço infantil e música ao vivo aos fins de semana.

Serviço:

Archathon

Dias: 7 a 8 de novembro

Agenda do evento:

07/11/2017 | 8:00h às 12:00h | ArchaDay by VIVA DECORA PRO – Palestras e um bate-papo com referências do mercado.

08/11/2017 | 8:00h às 20:00h | O grande desafio: a maratona criativa

09/11/2017 | 15:00h às 19:00h | Apresentações, julgamento e premiação

Local: D&D

Inscrições até o dia 26 de outubro

www.archathon.com.br