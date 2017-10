Governo de Andradina realiza obras antienchente no Jardim Europa

Andradina

A prefeita Tamiko Inoue e o secretário de Obras e Infraestrutura, Ernaldo Calvoso, acompanharam obras de melhorias antienchente, na tarde desta quarta-feira (18), na região do Jardim Europa.

Tamiko acompanhou a instalação da grelha que fará a captação da água pluvial na rua Guiomar Soares de Andrade esquina com a Josino Canoa em frente ao Puma (Parque de Uso Múltiplo de Andradina).

“O Governo de Andradina realiza um trabalho constante para oferecer a melhor infraestrutura à população, em busca sempre de uma melhor qualidade de vida”, comentou Tamiko.

Os moradores Aparecida Foizer Silva e o filho Valdir Alves Silva, estavam contentes durante a instalação do novo equipamento. “Estamos mais tranquilos pela atenção dada ao bairro”, comentou Aparecida.

Antes de receber o asfalto do PAC2, obra mais importante da história do município, as galerias pluviais no Jardim Europa tiveram as maiores dimensões de tubos instalados. Os trechos do Jardim Europa foram construídos por aduelas de concreto armado e em boa parte tem dimensões internas de 3×2 metros.

“Esta nova estrutura vai melhorar e ampliar a capitação na região, já que é um dos pontos com maiores fluxos de água no município”, comentou Ernaldo.

