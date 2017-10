LinkedIn reconhece PageGroup como recrutador de maior engajamento social

O LinkedIn entrega hoje ao PageGroup o prêmio de “consultoria de recrutamento com maior engajamento social no mundo”.

Para figurar na liderança entre as empresas de recrutamento, o PageGroup obteve alta pontuação em Marketing de Conteúdo, Alcance Social, Engajamento Social e Recrutamento Social em todas as atividades na plataforma do LinkedIn. A página do PageGroup no LinkedIn é mundial e o Brasil é líder absolute em número de seguidores e o segundo maior em visitas, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Melissa Furze, gerente sênior do LinkedIn para a Europa, Oriente Médio e África, disse: “É ótimo ver que as consultorias de recrutamento do Reino Unido estão liderando esse movimento de engajamento em mídias sociais. Com o PageGroup no topo da lista entre as cerca de 24 mil consultorias de recrutamento no Reino Unido, os candidatos têm uma grande quantidade de opções ao procurar uma nova oportunidade de emprego. Isso significa que o uso efetivo das mídias sociais para envolver e atrair candidatos, bem como novos negócios, pode ser uma grande vantagem para os recrutadores que desejam se destacar nesse ambiente competitivo. ”

Para chegar a essa lista, o LinkedIn analisou milhares de dados em mais de 60 mil empresas de Recrutamento e Seleção de 1º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017. A análise levou em consideração o alcance social, o envolvimento dos funcionários, a marca empregadora e a força do marketing de conteúdo das empresas de Recrutamento e Seleção com atuação no LinkedIn.

Eamon Collins, diretor de Marketing do PageGroup, disse: “Estamos muito satisfeitos por ter conquistador novamente o título de recrutador com maior engajamento social do LinkedIn. O prêmio reflete o compromisso de todos no PageGroup de fortalecer continuamente os relacionamentos com nossos clientes, sejam empresas ou candidatos”.

“Nossa estratégia é entregar conteúdo de utilidade por meio de uma abordagem personalizada de comunicação com nossos clientes e candidatos, e garantir que nossos consultores tenham o conteúdo que eles precisam para construir suas próprias marcas pessoais em termos sociais. Esse reconhecimento do LinkedIn é muito bem-vindo e uma prova de que continuaremos garantindo conteúdo compartilhável de boa qualidade. É parte da nossa estratégia”, finaliza Collins.

Sobre o PageGroup:

PageGroup é referência mundial em recrutamento especializado de profissionais em todos os níveis de uma organização para vagas permanentes, temporárias, terceirizadas, estágios, trainees e projetos massificados. Fundado na Inglaterra em 1976, é reconhecido pela experiência de seus consultores e pela qualidade de seus serviços.

Com ações na bolsa de valores de Londres, o PageGroup conta com uma estrutura global, que garante resultados de alto nível. É detentor das marcas Page Executive, Michael Page, Page Personnel e Page Interim.

Fn | Conteúdo Comunicação