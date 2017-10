Show Com Alma, da Banda Mantiqueira, estreia no SescTV

O espetáculo celebra os 25 anos da big band e traz clássicos da música popular brasileira e jazz

Foto: Alexandre Nunis

O SescTV exibe show da, inédito na televisão, gravado no lançamento do álbum, em janeiro deste ano, no Sesc Pompeia, na capital paulista. Com repertório que mescla clássicos da música popular brasileira e jazz, a big band paulista toca com a participação do violonista Romero Lubambo. O espetáculo estreia no canal no dia, com direção para TV de Daniel dos Santos (assista também pela internet em).

A Banda Mantiqueira foi criada no início dos anos de 1990, pelo seu líder, o clarinetista, saxofonista, compositor e arranjador Nailor Azevedo, conhecido como Proveta. O artista teve a ideia de montar uma big band parecida com as dos Estados Unidos, mas tocando ritmos brasileiros. Para isso, reuniu uns amigos músicos, que moravam com ele em um apartamento na região central da cidade de São Paulo, começaram a fazer shows em bares e não pararam mais. Além do Brasil, o grupo já se apresentou em Portugal e Estados Unidos.

Após 12 anos sem gravar um disco e se preparando musicalmente, a big band lançou, pelo Selo Sesc, o álbum Com Alma, que comemora os 25 anos do grupo. “Trata-se de uma banda que está mostrando uma fase mais madura, com alma”, comenta Proveta. “É o momento de entender melhor o que estamos fazendo nessa vida como músicos”, completa. O violonista Romero Lubambo revela que participar deste trabalho é a realização de um sonho, e, a sonoridade deles, que mistura música brasileira com clássica e jazz, é o que os une. “Eles juntam tudo isso no liquidificador e sai a Banda Mantiqueira”, fala.

Proveta, que é responsável pela direção musical do show Com Alma, conta que para manter a banda é preciso escrever canções que preservem a identidade de cada artista, e explica: “Um arranjo não é meu, isso eu aprendi muito cedo. A gente escreve pensando na singularidade de cada um”. Lubambo revela que se inspira no grupo para dar sequência ao seu legado.

Neste espetáculo, a banda toca as composições Forró Lins, de Cacá Malaquias; De Frente para o Crime, de João Bosco e Aldir Blanc; Com Alma, de Dizzy Gillespie; Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça; Linha de Passe, de João Bosco; e Segura Ele, de Pixinguinha e Benedito Lacerda.

Formação da Banda Mantiqueira: Nailor Proveta, nos arranjos, sax alto e clarinete; Ubaldo Versolato, no sax barítono, flauta e piccolo; Josué dos Santos; no sax tenor e flauta; Cássio Ferreira, no sax tenor, sax soprano e flauta; Valdir Ferreira, no trombone de vara; François de Lima, no trombone de válvulas; Nahor Gomes, Odésio Jericó e Walmir Gil, nos trompetes e flugelhorns; Celso Almeida, na bateria; Edson Alves, nos arranjos, contrabaixo e elétrico; Jarbas Barbosa, na guitarra; e Cleber de Almeida e Fred Prince, nas percussões.

Convidado: Romero Lubambo, no violão.

Sobre o SescTV:

SescTV é um canal de difusão cultural do Sesc em São Paulo, distribuído gratuitamente, que tem como missão ampliar a ação do Sesc para todo o Brasil. Sua grade de programação é permeada por espetáculos, documentários, filmes e entrevistas. As atrações apresentam shows gravados ao vivo com grandes nomes da música e da dança. Documentários sobre artes visuais, teatro e sociedade abordam nomes, fatos e ideias da cultura brasileira. Ciclos temáticos de filmes e programas de entrevistas sobre literatura, cinema e outras artes também estão presentes na programação.

SERVIÇO:

Show

Banda Mantiqueira – Com Alma

Estreia: 25/10, quarta-feira, às 22h

Reapresentações: 26/10, quinta-feira, às 2h; 28/10, sábado, às 19h; 29/10, domingo, às 3h, às 7h e às 24h.

Classificação Indicativa: Livre

Direção para TV: Daniel dos Santos

Produtora: 5600K

