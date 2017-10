Lua de mel: como conseguir o melhor custo-benefício

Para muitos, de todas as viagens da vida, a lua de mel é a mais aguardada. Seja ela em um estilo mais luxuoso ou aventureiro, recém-casados de malas prontas buscam aquela experiência para lembrar por toda a vida. Mas todo esse planejamento não precisa necessariamente ficar tão dependente do preço. Tanto os destinos mais disputados quanto os mais exóticos têm certas datas em que você consegue um bom custo-benefício.

Para ajudar recém-casados a planejar a viagem perfeita, a Booking.com criou um guia com os melhores destinos de lua de mel e as melhores épocas para visitá-los. Para criar essas recomendações, primeiro os especialistas em dados da Booking.com analisaram o preço médio de acomodações[1] de 4 e 5 estrelas em alguns dos destinos de lua de mel mais populares do mundo. Já para determinar quais destinos recomendar para cada estação, eles examinaram o panorama anual de flutuação de preços para encontrar as melhores semanas para visitar cada lugar.

Estas não são as semanas mais baratas do ano (do contrário, os viajantes podem ser surpreendidos por chuvas torrenciais!), mas ainda contam com preços e temperaturas atrativas se comparadas a outras estações e destinos. Fatores como eventos locais e feriados também foram levados em consideração, pois normalmente afetam os preços das acomodações.

Aqui está o guia definitivo para ajudar a planejar a sua lua de mel, com duas opções para cada temporada: uma menos convencional e outra clássica, para quem procura uma experiência mais luxuosa. Aproveite!

Dezembro – Fevereiro

Aventura – Quioto

Embora seja frio nesta época do ano, se você estiver disposto a vestir umas camadas a mais, os santuários tranquilos e – se você tiver sorte – cobertos de neve, são especialmente românticos. O Nabe, a soul food japonesa (um tipo de ensopado), é perfeita para aquecer. O período próximo do Natal é também conhecido como uma época romântica no Japão: a véspera em si é considerada a noite mais importante do ano para impressionar quem você ama.Para os recém-casados que buscam uma lua de mel menos convencional, Quioto promete. Além de suas casas de chá encantadoras, jardins e templos budistas, a cidade também tem uma modernidade elegante (andar de trem bala é imperdível!) e uma seleção espetacular de restaurantes premiados pelo Guia Michelin.

No ano passado, a diária média na segunda semana de janeiro custava em torno de 20264 YEN para acomodações de 4 e 5 estrelas, 55% mais barata do que 44864 YEN, média da semana mais cara do ano.

Clássica – Paris

Aconchegue-se em um típico café parisiense, perambule pelos gelados Jardins das Tulherias antes de uma parada no Louvre ou admire as festivas vitrines das Galerias Lafayette. A cidade do amor é um destino mágico de lua de mel: sua elegante arquitetura ladeando os bulevares verdejantes e a Avenida Champs-Elysées iluminada formam o cenário perfeito para um romântico passeio noturno. É fácil ver porque Paris é uma cidade favorita de longa data dos recém-casados, com sua combinação de arte e história, gastronomia e vistas que tiram o fôlego.

No ano passado, a diária média na segunda semana de fevereiro custava cerca de 176 EUR para acomodações de 4 e 5 estrelas, 34% mais barata do que 260 EUR, média da semana mais cara do ano, em junho.

Março – Maio

Aventura – Kauai

A mais antiga das ilhas do Havaí, Kauai, é uma utopia tropical. Caminhe por sua exuberante e verde floresta tropical, atravesse cânions e vales e se depare com cascatas e picos de beleza dramática. As impecáveis praias de areia branca são perfeitas para a prática do surf, enquanto o caiaque, a vela e o snorkel também fazem sucesso por aqui. Mas uma lua de mel em Kauai também não precisa ser abarrotada de atividades, seu atrativo também está em seu isolamento – toda a beleza e tranquilidade da ilha farão você se sentir completamente fora do lugar-comum, mesmo estando hospedado em um hotel inteligente.

Os preços diminuíram no final de maio no ano passado, quando a diária média na terceira semana ficou em torno de 170 USD para acomodações de 4 e 5 estrelas, 36% mais barata do que a semana mais cara do ano, cuja média ficou em 337 USD.

Clássica – Saint Barthelemy

A sofisticação e a beleza natural de St Barts fazem dela um destino clássico de lua de mel. Imagine águas verde-azuladas, praias divinas e acomodações deslumbrantes. A ilha tem um ar de St Tropez, o que remete a gastronomia gourmet e muito glamour. Além de fazer compras e assistir a vida passar, você pode facilmente passar sua lua de mel explorando e praticando snorkel em algumas das 22 praias da ilha, cada uma revelando uma faceta da energia relaxada de St Barts.

No ano passado, a diária média na penúltima semana de maio ficou em torno de 515 EUR para acomodações de 4 e 5 estrelas, 75% mais barata do que a semana anterior ao Natal, a mais cara do ano, com diária média de 2400 EUR.

Junho – Agosto

Aventura – Ilha Hamilton

A Ilha Hamilton, localizada bem no centro do arquipélago de Whitsunday, na Austrália, é tão perfeita que parece um clichê. Uma ilha deserta digna de fantasia, florestas tropicais verde-escuras cobrem a fina areia branca e a cor da água é inacreditavelmente azul. Velejar pela região é uma atividade bem popular e, indiscutivelmente, a melhor forma de explorar a ilha. Você também pode relaxar em algum dos lindos resorts da Ilha Hamilton, intercalando sua estadia com passeios pelas belezas naturais locais como a Grande Barreira de Corais.

No ano passado, a diária média da segunda semana de agosto custava cerca de 331 AUD para acomodações de 4 e 5 estrelas, 27% mais barata do que 519 AUD, média registrada na semana mais cara do no ano.

Clássica – Sonoma

Para uma lua de mel clássica, com direito a vinhos finos e alta gastronomia, no clima ensolarado da Califórnia, vá para Sonoma. A cidade é menos cara e mais relaxada que Napa, mas ainda assim abriga vinícolas de nível internacional, hotéis boutique e paisagens deslumbrantes. Também menos lotada que Napa, Sonoma é perfeita para retiros românticos e tranquilos para casais que querem sentir que são os únicos do vale. Os meses de junho a agosto oferecem clima de verão, mas com preços mais baixos do que na estação da colheita em si.

No ano passado, a diária média na última semana de junho ficou em torno de 377 USD para acomodações de 4 e 5 estrelas, 30% mais barata do que o valor de 539 USD, registrado na semana mais cara do ano, em outubro.

Setembro – Novembro

Aventura – Udaipur

Dizem que Udaipur é a cidade mais romântica da Índia, talvez do mundo. Bem em seu coração está a superfície azul e cristalina do Lago Pichola, um lago artificial que empresta à cidade um ar sereno e etéreo. Situado em seu centro está o Palácio do Lago e do outro lado, o Palácio da Cidade, duas estruturas grandiosas e sedutoras. Embarque num romântico passeio de barco pelo lago e observe as mulheres vestidas de roupas típicas lavando roupa nos ghats (típicas escadarias indianas à beira d’água). Aproveite o jantar em um terraço rodeado pelas luzes que refletem na água como pano de fundo. Com a temporada de monções chegando ao fim no meio de setembro e o inverno começando, este é o momento ideal para visitar, antes que a cidade fique lotada de turistas em dezembro. O inverno de Udaipur tem agradáveis dias ensolarados, ideais para explorar a cidade.

No ano passado, a diária média registrada na primeira semana de setembro foi de 9649 INR para acomodações de 4 e 5 estrelas, 45% mais barata do 17680 INR, valor registrado na semana mais cara do ano.

Clássica – Santorini

O contraste glorioso das casinhas brancas de Santorini com o azul estonteante do Mar Egeu é uma das vistas mais icônicas da Grécia. Aproveite os entardeceres dourados do Mediterrâneo e os jantares românticos que a fabulosa culinária grega tem a oferecer com tranquilidade, visitando antes de começar a alta temporada do verão. O clima ainda sublime e as as praias relativamente vazias contribuem para que sua lua de mel seja ainda mais especial.

No ano passado, a terceira semana de outubro registrou diária média de 375 EUR para acomodações de 4 e 5 estrelas, 51% mais barato do que a semana mais cara do ano, em que a diária média ficou em torno 769 EUR.

[1]Os dados de preços foram medidos levando em consideração o período de maio de 2016 a maio de 2017. Acomodações de 4 e 5 estrelas foram escolhidas de forma a criar um método padrão nas várias cidades, como um guia indicativo das tendências gerais de preços em acomodações de todos os tipos. Os preços mostrados constituem a diária média (ADR) presente na Booking.com por um período específico. As semanas foram consideradas de segunda a domingo de acordo com o calendário mensal.

Sobre a Booking.com:

A Booking.com é a líder mundial em reservas on-line de hotéis e outros tipos de acomodações. Ela garante os melhores preços para qualquer tipo de acomodação – desde as pequenas até as de luxo de 5 estrelas. Os hóspedes podem acessar o site da Booking.com a qualquer momento, de computadores, celulares e tablets, sem precisar pagar taxas de reserva – nunca. O site da Booking.com está disponível em 40 idiomas, oferece mais de 1,3 milhão de hotéis e acomodações; além disso, tem uma cobertura de mais de 110 mil destinos em 227 países e territórios no mundo inteiro. Diariamente, mais de 1,4 milhão de quartos são reservados por meio da plataforma, atraindo visitantes tanto para viagens de lazer quanto de negócios sem necessidade de pagamento de taxas de reserva e com a garantia do melhor preço. Com mais de 20 anos de experiência e uma equipe de mais de 15 mil funcionários dedicados em 199 escritórios em 70 países ao redor do mundo. A Booking.com opera seu próprio Serviço de Apoio ao Cliente, disponível 24 horas por dia para dar assistência aos hóspedes em 43 idiomas, garantindo uma experiência excepcional enquanto clientes.

Fundada em 1996, a Booking.com B.V. é proprietária e opera a Booking.com®, e faz parte do The Priceline Group (NASDAQ: PCLN). Siga-nos no Twitter e no Instagram, curta nossa página no Facebook, ou saiba mais em http://www.booking.com.

DADOS PARA CONTATO

Assessoria de Imprensa da Booking.com no Brasil

André Luiz Barros | AndreLuiz.Barros@edelmansignifica.com – (21) 3590-8407