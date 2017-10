Futsal e Nado Borboleta no Sesc Vila Mariana

Vivências com Maurílio Sampaio e instrutores da Unidade são gratuitas



Nos dias 22 e 26 de outubro, o Sesc Vila Mariana oferece oportunidades de os interessados nas práticas esportivas conhecerem um pouco mais sobre as modalidadesNado Borboleta e Futsal, respectivamente. A Oficina do Nado – Nado Borboletaacontece na Piscina da Unidade, no dia 22, domingo, das 10h30 às 12h30 e é ministrada pelos instrutores de práticas físico-esportivas do Sesc, e o Treinando como Atleta – Futsal, ministrado pelo preparador físico Maurílio Sampaio, acontece na quinta-feira, dia 26, das 18h30 às 21h30, no Ginásio do 7º andar, Torre B. As atividades são gratuitas, com inscrições nos próprios locais.

A Oficina do Nado traz atividades práticas e teóricas, onde são ministrados exercícios para o aprendizado das diversas técnicas e práticas do nado. No mês de outubro, a atividade é direcionada ao conhecimento do nado borboleta, além de correções e técnicas para o aperfeiçoamento desse estilo. Necessário ter credencial plena e exame dermatológico atualizados.

O projeto Treinando como Atleta oferece mensalmente treinos ministrados por profissionais que atuam diretamente com atletas, como técnicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, etc., trazendo conteúdos importantes para aqueles que já praticam determinadas modalidades, e que desejam melhorar o seu desempenho. Em outubro, o treino traz conteúdos do futsal e apresenta as capacidades desenvolvidas na preparação física de atletas da modalidade, além de métodos alternativos que têm sido utilizados e podem otimizar o desempenho esportivo dos jogadores. O encontro é destinado aos interessados em iniciar esta prática, bem como àqueles que já praticam e desejam melhorar o seu desempenho neste esporte. ComMaurílio Sampaio, preparador físico de futsal masculino e feminino, que já atuou como preparador físico de futebol de campo de Palmeiras, Portuguesa, Vitória de Setúbal (Portugal) e Deportivo La Coruña (Espanha).

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ o4mqmi37ok5o4tk/AADqsU_ ZjIRF5rnyzY6Bx9pLa?dl=0

Serviço:

Oficina do Nado | Nado Borboleta

Com instrutores do Sesc

Dia 22 de outubro, domingo, das 10h30 às 12h30

Local: Piscina

Duração: 120 minutos

30 vagas

Não recomendado para menores de 12 anos

Inscrições no dia e local. Necessário ter credencial plena e exame dermatológico atualizados.

Treinando como Atleta | Futsal

Com Maurílio Sampaio

Dia 26 de outubro, quinta-feira, das 18h30 às 21h30

Local: Ginásio – 7º andar, Torre B

Duração: 180 minutos

30 vagas

Não recomendado para menores de 16 anos

Inscrições no dia e local.

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br