Daniel Grajew faz trilha sonora ao vivo para “O Encouraçado Potemkin” no Sesc Vila Mariana

Apresentação encerra recorte da Série Concertos dedicado aos 100 anos da Revolução Russa

O pianista Daniel Grajew sobe ao palco do Auditório do Sesc Vila Mariana para executar trilha sonora ao vivo para o longa-metragem clássico de Sergei Eisenstein, “O Encouraçado Potemkin”, com obras de sua autoria, além de improvisações sobre temas de Shostakovich, Rachmaninoff e Scriabin. O evento acontece no dia 28 de outubro, às 18h30. Ingressos à venda no Portal Sesc SP, a partir das 16h do dia 17 de outubro e, nasbilheterias do Sesc SP, a partir das 17h30 do dia 18. A apresentação encerra o recorte “100 anos da Revolução Russa”, da Série Concertos.

A proposta da Série Concertos é a difusão da música erudita, buscando aproximar o público em um processo de ampliação de repertório e formação musical. Além de ampliar o diálogo entre formas, estilos, gêneros e estéticas diversas sem criar relações hierárquicas entre as produções de cada período, valorizando assim a diversidade presente no universo cultural da música de concerto. A cada semana, sempre aos sábados, a Série Concertos proporciona um mergulho em um aspecto desse universo, seja ele um repertório específico, uma formação instrumental ou um período histórico.

Durante os meses de setembro e outubro, a série é dedicada às transformações da Revolução Russa de 1917, seja a partir do que o novo regime afetou a vida da aristocracia ou pela estética diretamente influenciada pela visão política do proletariado. O momento criativo da música russa no século XX foi muito fértil e contribuiu para novos olhares sobre o país dos sovietes.

Os dez dias que abalaram o mundo, como ficou conhecida a revolução bolchevique, são também um mote que para entender desde a música coral da igreja ortodoxa russa até a estética musical contemporânea à poesia de Maiakóvski ou ao cinema de Eisenstein. A grafia dos títulos das obras deste repertório foram adaptadas do alfabeto cirílico moderno russo para o alfabeto latino.

O concerto Cinepiano com o pianista Daniel Grajew sobre o clássico filme “Encouraçado Potemkin“, de Sergei Eisenstein (1925) vai enfocar trechos de obras russas para revisitar a trilha sonora do filme, que retrata a história de marinheiros de um navio do czar, que, em 1905, rebelaram-se contra a tirania de seus comandantes e assumiram o controle do Potemkin. A população apoiou a revolta e as forças repressoras do regime czarista esmagaram o movimento com violência desmedida. Para compor a trilha para o filme, Grajew apresenta obras de sua autoria, como “Carne Podre”, “Tango em Odessa” e “Um contra todos”, e improvisa sobre temas da Sinfonia nº 5, de Dmitri Shostakovich, do Prelúdio, op. 23 nº 5, de Sergei Rachmaninoff e do Prelúdio op. 2 nº 1, de Alexander Scriabin.

Daniel Grajew recebeu Menção Honrosa no VI Concurso Nacional de Piano Maria Teresa Madeira (2009) e foi 2º colocado no I Concurso Jovens Solistas – CMU / USP (2009). Compôs trilhas para o projeto “Resgate do Cinema Silencioso”, da Cinemateca Brasileira.

Serviço:

Série Concertos – 100 anos da Revolução Russa

Outubro de 2017

Cinepiano “Encouraçado Potemkin”, com Daniel Grajew

Dia 28 de outubro, sábado, às 18h30

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 17/10, às 16h e nas bilheterias a partir de 18/10, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Com:

Daniel Grajew | piano

Repertório

Daniel Grajew (1979)

Carne Podre

Tango em Odessa

Dança dos Escravos

Um contra todos



Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)

Improvisação sobre temas da Sinfonia nº 5

Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943)

Improvisação sobre Prelúdio, op. 23 nº 5

Alexander Scriabin (1872 – 1915)

Improvisação sobre Prelúdio, op. 2 nº 1

Estudo, op. 8 nº 12

